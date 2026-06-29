Luego de los terremotos registrados en Venezuela, que han dejado mil 719 muertos y más de 5 mil heridos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó el Centro de Acopio UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en el estacionamiento 8, donde recibe víveres para los damnificados y el cual permanecerá abierto hasta el próximo jueves 2 de julio de 10:00 a 18:00 horas.

En ese sentido, la Máxima Casa de Estudios llamó a la población a donar alimentos enlatados, insumos para primeros auxilios y material de curación, artículos de higiene, baño y limpieza, accesorios para bebé, así como herramientas de mano.

La lista completa de los artículos y productos que se solicita donar puede ser consultada a través de la página de internet https://acopio.unam.mx/.

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Por su parte, la embajada de Venezuela en México informó que se encuentra recibiendo donaciones de insumos en la sede de la misión diplomática, ubicada en la Calle Schiller 326, Colonia Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, CDMX.

De igual forma, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena abrió un centro de acopio ubicado en Av. Guadalupe 64, Col. Agrícola Pantitlán, Iztacalco, CDMX, que opera de 10:00 a 19:00 horas y donde recibe medicamentos, como analgésicos y antiinflamatorios, jeringas, vendas, gasas, guantes, lámparas de pilas y solares, así como artículos de aseo personal.

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En tanto, el Tecnológico de Monterrey también se unió a la causa y habilitó sus campus como centros de acopio, donde se encuentra recibiendo insumos prioritarios como leche en polvo, fórmulas para bebés y artículos de primeros auxilios.

Adicionalmente, la institución educativa llamó a hacer donativos a través de los canales oficiales de la ONU, que lidera la respuesta humanitaria, en el sitio web tec.rs/OCHA.

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