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Monterrey, Nuevo León. - Monterrey vive este lunes una de sus jornadas más coloridas con la presencia de cientos de aficionados de Países Bajos que han tomado las calles y espacios públicos para acompañar el último partido del torneo en la ciudad.
Desde temprana hora, seguidores neerlandeses, identificados por sus camisetas, sombreros y banderas color naranja, comenzaron a concentrarse en distintos puntos de convivencia y en los alrededores del Parque Fundidora, donde el ambiente de fiesta crece conforme se acerca el encuentro.
La denominada “ola naranja” también ha modificado la rutina de la ciudad. Algunas empresas implementaron esquemas de home office para sus trabajadores ante la expectativa de una importante movilidad, mientras que las autoridades educativas suspendieron las clases para este lunes, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la operación relacionada con el evento deportivo.
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En restaurantes, plazas y corredores turísticos, los visitantes extranjeros conviven con familias regiomontanas y aficionados de otras nacionalidades que se han sumado al ambiente futbolero. Las fotografías, los cánticos y las muestras de apoyo a la selección neerlandesa forman parte de la postal que hoy ofrece Monterrey.
Personal estatal también participa en las actividades al entregar playeras naranjas con la leyenda “Nuevo León” y el número 26 en la espalda, en referencia a la próxima Copa Mundial de la FIFA, en la que Monterrey será una de las sedes.
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La celebración se extiende a algunos establecimientos comerciales que han lanzado promociones especiales, incluida la entrega de cerveza gratuita a personas que acudan vestidas de naranja o porten artículos alusivos al representativo neerlandés.
A la espera del silbatazo inicial, Monterrey mantiene un ambiente de fiesta internacional y una marea naranja que domina las calles en el último día de actividades mundialistas en la ciudad.
dmrr
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