Un yaguarundí, especie silvestre bajo protección especial, fue rescatada de un domicilio ubicado en San Antonio de la Cal, Oaxaca, donde se encontraba en cautiverio.

El hallazgo ocurrió cuando elementos de la Fiscalía General del Estado intervinieron en el domicilio para atender un reporte de crueldad animal, “diligencia que también derivó en el rescate de un ejemplar de fauna silvestre protegido que se encontraba en cautiverio”.

La denuncia se recibió a través de redes sociales, en la cual se alertó sobre un perro sin vida que colgaba de la azotea de una vivienda ubicada en la calle 13 de septiembre, en la colonia Ojo de Agua.

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De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, al arribar al sitio, elementos adscritos al Sector Metropolitano de la Vicefiscalía de Valles Centrales verificaron que no había personas al interior del inmueble. No obstante, tras establecer contacto telefónico, el propietario permitió el acceso a las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En el domicilio se realizó el levantamiento del cuerpo de un perro raza pitbull, quien murió en la víspera cuando el animal, que se encontraba amarrado en un tercer piso, aparentemente sufrió un accidente y cayó de la azotea, quedando suspendido y perdiendo la vida por asfixia.

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Por este caso, agregó, se abrió la carpeta de investigación 14690/FVCE/OAXACA/2026.

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Durante la inspección en el mismo domicilio, además, se detectó una jaula en cuyo interior se encontraba un animal silvestre identificado como un yaguarundí, una especie de felino que se encuentra bajo protección especial.

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Por lo anterior se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y, con el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, se logró el aseguramiento del ejemplar.

El yaguarundí fue puesto bajo resguardo de personal especializado para recibir atención veterinaria inmediata.

LL