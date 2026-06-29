Culiacán, Sin.- En reclamo por la muerte violenta de Daniel Alejandro “N”, de 38 años de edad, quien permaneció por espacio de cuarenta y tres días hospitalizado por el ataque que sufrió fuera de unas instalaciones universitarias en las que trabajaba en el área cultura, familiares y amigos exigieron el esclarecimiento del caso.

Los manifestantes que se ubicaron fuera del atrio de catedral demandaron justicia por su homicidio, ya que este al salir de sus labores en la Coordinación General Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en pleno centro de Culiacán fue victima de un atentado a balazos, por lo que permaneció más de un mes hospitalizado.

Su hermano, José Arturo externó que la demanda es que la Fiscalía General del estado avance en las investigaciones sobre su asesinato, ya que este fue victima de la violencia, ya que al salir de su trabajo fue atacado a balazos sin motivo aparente.

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El pasado dia 24 de junio, Daniel Alejandro “N”, de 38 años de edad, empleado universitario del área de cultura que por espacio de más de un mes permaneció hospitalizado a causa de un atentado a balazos fuera de su centro laboral, falleció a causa de las graves heridas que presentó.

La Fiscalía General del Estado fue notificada por el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la muerte de este trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa que el pasado 11 de mayo ingreso por disparos de armas de fuego.

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Según el registró el dia del ataque a balazos de Daniel Alejandro “N” de 38 años de edad, este salió hacer una llamada telefónica en pleno centro de Culiacán, cuando personas desconocidas le dispararon en varias ocasiones, por lo que los cuerpos de auxilio le brindaron asistencia y lo trasladaron a un hospital para su atención.

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Por más de un mes, este empleado universitario del área de cultura permaneció bajo atención médica en el hospital del Seguro Social, sin embargo, la mañana de este miércoles fue declarado muerto y se notificó a la autoridad judicial sobre su fallecimiento para que se realicen las investigaciones por su homicidio.

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