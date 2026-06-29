Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los organismos de la diversidad sexual, suscribieron un convenio para desarrollar talleres, seminarios y conferencias académicas encaminadas a visibilizar y atender la problemática de la discriminación y la exclusión social y la vulneración a los derechos humanos.

En el marco del Dia Internacional del Orgullo LGBTIQ, los organismos firmantes se comprometieron a desarrollar en forma conjunta programas, proyectos y actividades orientadas a fomentar la igualdad, la inclusión y no la discriminación.

Carlos Alfonso Hernández, presidente de la organización Sinaloa Incluyente, A.C externó que como parte del cierre de sus actividades, refrendó su compromiso de su comunidad de buscar los acercamientos y luchar por una sociedad mas igualitaria, respetuosa de la dignidad humana e incluyente.

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Por su parte el ombudsman estatal, Oscar Loza Ochoa explicó que la protección de los derechos humanos requiere del trabajo coordinado entre instituciones civiles y la sociedad organizada, respetando la diversidad, la igualdad y no generando discriminación.

“Detrás de cada causa hay historias de familias y comunidades que merecen ser escuchadas y atendidas”, citó Loza Ochoa, por lo que reconoció la labor del trabajo que se ha desarrollado en Sinaloa para visibilizar las necesidades y aspiraciones de la población de la diversidad sexual.

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