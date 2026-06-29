[Publicidad]
Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los organismos de la diversidad sexual, suscribieron un convenio para desarrollar talleres, seminarios y conferencias académicas encaminadas a visibilizar y atender la problemática de la discriminación y la exclusión social y la vulneración a los derechos humanos.
En el marco del Dia Internacional del Orgullo LGBTIQ, los organismos firmantes se comprometieron a desarrollar en forma conjunta programas, proyectos y actividades orientadas a fomentar la igualdad, la inclusión y no la discriminación.
Carlos Alfonso Hernández, presidente de la organización Sinaloa Incluyente, A.C externó que como parte del cierre de sus actividades, refrendó su compromiso de su comunidad de buscar los acercamientos y luchar por una sociedad mas igualitaria, respetuosa de la dignidad humana e incluyente.
Lee también Familiares exigen justicia por el asesinato de trabajador de la UAS; sufrió ataque armado al salir de su trabajo
Por su parte el ombudsman estatal, Oscar Loza Ochoa explicó que la protección de los derechos humanos requiere del trabajo coordinado entre instituciones civiles y la sociedad organizada, respetando la diversidad, la igualdad y no generando discriminación.
“Detrás de cada causa hay historias de familias y comunidades que merecen ser escuchadas y atendidas”, citó Loza Ochoa, por lo que reconoció la labor del trabajo que se ha desarrollado en Sinaloa para visibilizar las necesidades y aspiraciones de la población de la diversidad sexual.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Ley Seca acompañará el partido de México vs Ecuador en CDMX; conoce dónde se aplicará la restricción
Espectáculos
Gustavo Petro responde a Karol G, luego de que la cantante hiciera petición al presidente electo colombiano
Universal Deportes
México vs Ecuador: La expectativa alrededor del duelo de dieciseisavos se ve reflejada en los momios de Caliente.mx
Tendencias
¿Quién es Salt Bae?; el polémico chef viral que Aldo de Nigris acusa presuntamente de estafa en su restaurante
Espectáculos
Pedrito Sola se queja de la actriz de Supergirl “Tiene dentadura horrible”
Fútbol
Brasil sufre, remonta a Japón y avanza a octavos, con golazo de Martinelli
Viral
"¡Agarren picos y no fusiles!": El desesperado reclamo de venezolanos a policías y militares
Al día
¡Lamentable! Familias triquis de Oaxaca son desplazadas por la violencia