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Este 27 de junio la CDMX se volvió multicolor en la edición 48 de la Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2026, una fecha para visibilizar la diversidad sexual y exigir igualdad de derechos y respeto para todos, sin importar su orientación o identidad de género.
En ese sentido, uno de los mayores símbolos de la comunidad es su bandera y, aunque con el paso del tiempo se han sumado otros diseños con distintos colores, popularmente está conformada por los 6 colores del arcoíris.
Por este motivo, a continuación te diremos cual es el significado que tiene cada color de la bandera LGBTIQ+ y cómo surgió el estandarte de diversidad y resiliencia que es reconocido en todo el mundo.
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¿Qué significa cada color de la bandera LGBTIQ+?
De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el diseño de esta bandera data del año 1978, cuando Gilbert Baker, el artista norteamericano y abiertamente homosexual, se encargó de crear un símbolo para la comunidad gay y lésbica. Dicha tarea le fue encomendada directamente por el legendario activista Harvey Milk.
Milk le propuso diseñar un símbolo de orgullo y lucha, así que tras confeccionar distintos diseños a mano, que evolucionaron con el paso del tiempo, fue hasta 1994 que se volvió un referente mundial, al hacer una bandera kilométrica para conmemorar el 25 aniversario de los disturbios de Stonewall.
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Según National Geographic, en un principio se pensó en ocho colores para la bandera, sin embargo, fueron retirados el rosa y el turquesa por cuestiones de diseño y problemas para plasmarlos, adoptando únicamente seis.
- Rojo: significa vida y sexo
- Naranja: representa la curación
- Amarillo: que refleja la luz del sol
- Verde: representa a la naturaleza
- Azul: para la armonía
- Violeta: para reflejar el espíritu
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