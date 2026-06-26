Ante la polémica por la agresión que sufrió la influencer conocida como Terefifas durante el partido de México contra Chequia, cuando un hombre le arrojó una bebida desde las gradas, mientras celebraba uno de los goles del Tricolor, el incidente capturó el reflector mediático desencadenando la búsqueda de la identidad del hombre que aparece en el clip.

En el video que rápidamente se volvió viral, la creadora de contenido mencionó que creyó en un principio que se trataba de un accidente provocado por la euforia del festejo, sin embargo, al revisar el clip con detenimiento descubrió que el líquido había sido arrojado directamente hacia ella.

"En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras", escribió.

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Influencer Terefifas exhibe agresión en pleno México vs Chequia. Foto: Captura de pantalla

Hombre que arrojó bebida a influencer en partido de México pide disculpas

Tras la búsqueda mediática de cientos de usuarios para revelar la identidad del agresor, este 26 de junio se difundió la disculpa de Alejandro Azcué Martínez, el hombre que presuntamente atacó a Terefifas, que en su intento por asumir la responsabilidad ante sus actos, expresó que actuó de manera equivocada durante la celebración.

“Sé perfectamente que me equivoqué, la emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve. Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven. El fútbol debe ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra selección”, dijo en el video.

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Cabe mencionar que ante las palabras de Azcué, cientos de usuarios continúan criticando la veracidad de lo dicho por el agresor.

"No, justo hoy NO estamos disculpando tus bajezas"

"Debería ser una disculpa sincera no un guión"

"¿Y la disculpa de tus amigas cuando?"

"El dinero no da educación"

"Así o más obligado con su lectura"

"No se te cree pero nadita"

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