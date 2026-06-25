El triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia en el Mundial 2026 dejó una noche histórica para miles de aficionados, pero también estuvo marcada por un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La influencer Terefifas denunció haber sido agredida en las gradas del Estadio Ciudad de México, donde aseguró que un hombre le arrojó una bebida de manera intencional mientras celebraba uno de los goles del Tricolor.

Influencer Terefifas exhibe agresión en pleno México vs Chequia. Foto: Redes sociales

Las imágenes compartidas por la creadora de contenido provocaron una ola de indignación entre los usuarios, quienes condenaron el comportamiento del aficionado y respaldaron la denuncia publicada en sus redes.

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¿Qué pasó con Terefifas durante el partido México vs Chequia?

La influencer, conocida por crear contenido relacionado con el fútbol mexicano y por seguir de cerca a las Chivas de Guadalajara, asistió al tercer partido de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 para documentar el ambiente desde las tribunas.

A través de sus redes compartió fotografías y videos de la victoria del combinado nacional. Sin embargo, uno de esos clips terminó mostrando un momento que no esperaba vivir.

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Mientras grababa la celebración de uno de los goles de México, un hombre que se encontraba detrás de ella le lanzó una bebida. En un principio creyó que se trataba de un accidente provocado por la euforia del festejo, una situación que suele repetirse en algunos estadios cuando cae una anotación.

En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. Real, ¿a eso van al estadio? 😐 Una vez mas se comprueba que el dinero NO DA educación. Sin palabras. 😶 pic.twitter.com/Dh33lawBAQ — terefifas (@terefifas) June 25, 2026

No obstante, al revisar el video con más detenimiento descubrió que el líquido había sido arrojado directamente hacia ella.

Junto al video escribió el siguiente mensaje:

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"En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras".

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En el clip, también se aprecia como tras la agresión, el hombre se giró para festejar con varias personas que se encontraban en las gradas, aparentemente al notar que estaba siendo grabado. Aunque la influencer terminó completamente mojada, continuó registrando el ambiente del estadio sin darle demasiada importancia en ese instante.

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Posteriormente intentó averiguar quién había sido el responsable. Incluso volvió a enfocar con su cámara al grupo de personas que se encontraba detrás de ella, donde el agresor apareció sonriendo y posando frente al celular, mientras dos mujeres - que, según la creadora lo acompañaban- también aparecieron en el video.

Terefifas exhibe al agresor en redes sociales

Horas después del encuentro, la creadora de contenido publicó varias historias en Instagram donde mostró el rostro del hombre al que señaló como responsable de la agresión.

"Ahí la cara de la finísima persona que me aventó la cerveza", escribió en una de las publicaciones.

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En otra historia también compartió imágenes de las mujeres, quienes se burlaron de ella después del incidente.

Influencer Terefifas exhibe agresión en pleno México vs Chequia. Foto: Captura de pantalla

Usuarios reaccionan a la agresión de Terefifas

Como era de esperarse, el caso se volvió tendencia pocas horas después del partido, principalmente en Instagram, donde varios usuarios reprobaron la conducta del aficionado y pidieron que este tipo de acciones no se normalicen dentro de los estadios.

Aismismo, entre los comentarios más destacados se encontraron:

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"Esos Santis y Anasofis se pasaron. Pero las redes harán lo suyo"

"Imagínate… gastar tanto dinero, vivir un pinche partidazoooo histórico, y aún así estar metidos en el rollo de los demás"

"Ojalá que internet haga lo suyo, ya estoy harta de que la gente no tenga límites ni educación"

"Ojalá y hagan lo mismo que con la persona que se estiró los ojos y hasta lo corrieron de su trabajo, esto de me hace muchísimo más grave"

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