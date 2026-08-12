Junto a Elena Poniatowska, como invitada de honor, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio encabezó la inauguración de la primera edición del Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM) 2026, encuentro que reunirá a escritoras, artistas, fotógrafas, editoriales y promotoras culturales para impulsar la literatura, la reflexión y el pensamiento crítico.

El evento tendrá lugar del 12 al 16 de agosto, en la explanada de la alcaldía Tlalpan.

Como parte de la programación estará abierta la exposición “Miradas de Mujer en la Fotografía”, con la participación de figuras como Paulina Lavista, la curadora Cristina Kahlo, Vania Casasola, de la Fundación Gustavo Casasola, y la periodista Verónica Rosales, entre otras creadoras.

Al recibir a Poniatowska, la edil destacó la trascendencia de su obra y su aportación a la memoria histórica y social del país.

Tlalpan inaugura festival dedicado al pensamiento de mujeres; Elena Poniatowska participa como invitada de honor. Foto: Especial.

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“Elena, eres una inspiración, referente de lo que significa pelear a través de las letras por la memoria, la dignidad y por no olvidar aquellos sucesos que marcaron la historia de nuestro país y de la Ciudad de México”, expresó.

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La alcaldesa señaló que el FIPEM es un festival único en su tipo en la Ciudad de México, además de resultado del esfuerzo de asociaciones, instituciones, creadoras, promotores culturales y sociedad civil que comparten el objetivo de generar nuevos espacios para las voces y las ideas de las mujeres.

Explicó que uno de los propósitos centrales de este encuentro es fortalecer el pensamiento crítico en una época caracterizada por el consumo inmediato de información y el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial, particularmente entre las nuevas generaciones.

“Con este festival queremos hacer un llamado a que pensemos”, afirmó Osorio, al destacar que pensar críticamente implica cuestionarse y analizar lo que ocurre en el entorno y, a partir de ello, proponer, solucionar y actuar.

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Tlalpan inaugura festival dedicado al pensamiento de mujeres; Elena Poniatowska participa como invitada de honor. Foto: Especial.

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Añadió que hablar del pensamiento de las mujeres significa también reconocer voces que durante siglos enfrentaron obstáculos para expresarse y participar plenamente en la vida cultural, intelectual, científica y pública.

Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología, detalló que el festival contará con más de 50 actividades artísticas y culturales, más de 40 talleres, conversatorios, presentaciones de libros, una exposición fotográfica, 95 stands y alrededor de 300 sellos editoriales, además de espacios de convivencia con autoras y autores.

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Perla Arroyo, directora del FIPEM 2026, destacó que el encuentro busca generar condiciones para que las mujeres creen, escriban, compartan sus ideas y construyan nuevos vínculos, retomando la reflexión de Virginia Woolf sobre la importancia de contar con espacios propios para desarrollar y transmitir el pensamiento.

Por su parte, Felipe Haro, director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, llamó a transformar la realidad a partir de las voces de las mujeres y a mantener presentes las violencias y desigualdades que todavía enfrentan.

dmrr