La Comisión de Organización Electoral someterá al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el acuerdo para asignar mil boletas por cada cargo a elegir en las casillas especiales que se instalarán el 6 de junio del próximo año en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Dicha comisión, que preside el consejero Martín Faz y que integran también los consejeros Blanca Cruz y Arturo Chávez, fundamentó su decisión en “la continuidad de criterios aplicados en procesos anteriores, en los que se concluyó que la dotación de mil boletas resultó suficiente para atender a la ciudadanía en tránsito”.

Desde 2020, el INE realizó estudios técnicos sobre la viabilidad de aumentar la cantidad de boletas, pero en los procesos 2020-2021, 2023-2024 y en elecciones locales posteriores se mantuvo esa cifra como estándar operativo.

El acuerdo aprobado por la comisión incluye el análisis institucional sobre la evolución de la votación en casillas especiales y la evidencia que sustenta la suficiencia de la dotación de las mil papeletas.

Además, considera los aspectos operativos y logísticos para que las cargas de trabajo del funcionariado sean realizables durante la jornada electoral y en el escrutinio y cómputo.

El acuerdo establece de igual modo que las casillas especiales recibirán la documentación y materiales necesarios para garantizar el derecho al sufragio de las personas ciudadanas que estén fuera de su sección electoral.

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“Con esta determinación, la Comisión de Organización Electoral refuerza la certeza y legalidad en la operación de las casillas especiales, asegurando que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su voto en condiciones de igualdad y transparencia y somete al Consejo General la aprobación definitiva de este acuerdo para su aplicación en la Jornada Electoral de 2027”, se explicó en un comunicado.

La Comisión de Organización Electoral del INE acordó el Modelo de Casilla Única, cuyo objetivo es garantizar la instalación de Mesas Directivas de Casilla que permitan la recepción del voto federal y local en un mismo espacio, bajo criterios de certeza, legalidad y máxima publicidad.

El acuerdo incorpora como anexo un documento en el que se detallan los aspectos técnicos y operativos, como integración, tipología y ubicación de casillas, materiales, distribución física, procedimientos de escrutinio y cómputo, traslado de documentación y mecanismos de coordinación y capacitación.

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La medida asegura la coordinación con los Organismos Públicos Locales, la accesibilidad en los domicilios donde se ubiquen las casillas y la inclusión de grupos históricamente discriminados.

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