Estados | 19-08-26 | 20:22 |

El estado de inició este miércoles su participación en IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones en México, el cual se lleva a cabo en el , con el objetivo de atraer congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de alcance nacional e internacional.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la , Josefina Rodríguez Zamora, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y la directora general del , Beatriz Niño Rosales.

La participación del estado en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales. | Foto: Especial.
La participación del estado en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales. | Foto: Especial.

La participación del estado en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales, abrir nuevas oportunidades de negocio y proyectar al estado como un destino competitivo, con una propuesta que integra infraestructura, hospitalidad, cultura, gastronomía y experiencias únicas.

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En este encuentro también participaron representantes de hoteles, recintos, organizadores de eventos y haciendas, quienes muestran la diversidad de servicios, infraestructura y experiencias que integran la oferta turística de Yucatán para atender congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos especializados.

IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones en México | Foto: Especial.
IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones en México | Foto: Especial.

Con el respaldo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Yucatán continúa posicionándose como un destino estratégico para la industria de reuniones.

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JACL/cr

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