El estado de Yucatán inició este miércoles su participación en IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones en México, el cual se lleva a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, con el objetivo de atraer congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de alcance nacional e internacional.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y la directora general del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture), Beatriz Niño Rosales.

La participación del estado en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales. | Foto: Especial.

La participación del estado en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales, abrir nuevas oportunidades de negocio y proyectar al estado como un destino competitivo, con una propuesta que integra infraestructura, hospitalidad, cultura, gastronomía y experiencias únicas.

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En este encuentro también participaron representantes de hoteles, recintos, organizadores de eventos y haciendas, quienes muestran la diversidad de servicios, infraestructura y experiencias que integran la oferta turística de Yucatán para atender congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos especializados.

IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones en México | Foto: Especial.

Con el respaldo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Yucatán continúa posicionándose como un destino estratégico para la industria de reuniones.

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JACL/cr