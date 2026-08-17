Mérida, Yucatán. -Durante inspecciones del operativo "Regreso a Clases 2026", la Oficina de Defensa del Consumidor en la Zona Metropolitana de Mérida inmovilizó 294 útiles escolares en un comercio del Centro Histórico, derivado de un reporte ciudadano.

Entre los productos retenidos destacan cuadernos y lápices de colores importados que carecían de etiquetado en español, omitiendo datos del fabricante, país de origen e información del producto.

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La mercancía permanecerá bajo resguardo sin posibilidad de comercialización hasta subsanar las anomalías.

Autoridades de esa dependencia informaron que mantendrán los operativos de verificación en la ciudad para resguardar a los consumidores sobre todo en la vìspera del regreso a clases.

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