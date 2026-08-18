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Mérida, Yucatán. - Personal de enfermería del Hospital O’Horán se manifestó este martes para denunciar una sobrecarga de trabajo, ante la falta de empleados en distintas áreas del nosocomio.
Señalaron que la falta de personal ha llevado a que enfermeras y enfermeros atiendan hasta 14 pacientes por turno, situación que, además de incrementar la carga laboral, afecta la calidad de la atención.
Durante la protesta, los trabajadores también señalaron que existen plazas que permanecen sin cubrir, pese a que cada año egresan profesionales de enfermería, que buscan incorporarse al sistema público de salud.
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Exigieron una revisión de la plantilla laboral y la contratación de personal para cubrir las áreas con mayor necesidad.
También, cuestionaron la actuación de su representación sindical y solicitaron la intervención del IMSS Bienestar.
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La manifestación fue pacífica y no interrumpió el servicio de urgencias.
Hasta el momento, la dirección del O’Horán no ha emitido una postura oficial sobre las demandas planteadas por el personal de enfermería.
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