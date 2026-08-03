La planta de fertilizantes que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) construye en Topolobampo, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa, se perfila como uno de los proyectos industriales más importantes para fortalecer la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo del campo mexicano, al reducir la dependencia de las importaciones de amoníaco, principal insumo para la producción de fertilizantes.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), la planta de fertilizantes de Topolobampo forma parte de los proyectos estratégicos del Plan México, cuyo objetivo es disminuir las importaciones e impulsar la producción nacional.

En un comunicado destacó que producir fertilizantes es indispensable para alcanzar la soberanía alimentaria.

Actualmente, México importa 80% del amoníaco que consume, y tan sólo en 2024 adquirió 3.7 millones de toneladas de fertilizantes del extranjero. Para la SE, esta dependencia pone en riesgo la seguridad alimentaria debido a factores externos como conflictos internacionales, interrupciones en las cadenas de suministro y el incremento de los precios.

“La planta de GPO en Topolobampo cambia esa ecuación. Con una capacidad de 800 mil toneladas anuales de amoníaco, va a reducir la dependencia de importaciones en más de 70%. Eso significa que 500 millones de dólares al año se quedan aquí, circulando en nuestra economía, generando empleos y fortaleciendo al campo”, afirmó.

Proyecto estratégico

En este sentido, el presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), Carlos del Razo, coincidió en que uno de los beneficios principales será fortalecer el suministro nacional de amoníaco.

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En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que depender de proveedores internacionales hace vulnerable al sector agrícola, por lo que aseguró que la producción nacional de amoníaco permitirá contar con una mayor disponibilidad de este químico, provocando a su vez que “bajen los precios de fertilizantes y consecuentemente los productos agrícolas, inclusive de la canasta básica”.

Detonante de desarrollo

El proyecto traerá beneficios económicos para el sector agrícola de Sinaloa e impulsará el desarrollo de su sector industrial, ya que, según la SE, Topolobampo reúne condiciones estratégicas para convertirse en un polo industrial.

“La planta de GPO es la inversión que detona ese potencial en la región. No sólo produce amoníaco, activa el puerto, dinamiza la proveeduría local, fortalece el Corredor del Pacífico y posiciona a Sinaloa como un estado con capacidad industrial real, no sólo agrícola”, destacó la SE.

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Al respecto, Carlos del Razo sostuvo que el impacto económico también se verá reflejado en el empleo, ya que generará entre 2 mil 500 y 3 mil puestos de trabajo directos e indirectos en la zona.

“El proyecto se va a ubicar en un punto neurálgico del sector agrícola mexicano, que es el norte de Sinaloa, y eso va a tener muy buenas repercusiones en términos de logística, de eficiencia y de reducción de emisiones”, agregó.

Consideró que el desarrollo de este tipo de proyectos “con visión sostenible” ayudan a cimentar la confianza de los inversionistas en México.

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Protección Ambiental

A su vez, sostuvo que la planta también representa un ejemplo de cómo es posible combinar crecimiento económico y protección ambiental cuando se cumplen los requisitos regulatorios.

Explicó que la autorización ambiental obligó a GPO a desarrollar estudios de línea base, presentar garantías financieras para responder por sus obligaciones ambientales e implementar programas permanentes de monitoreo de emisiones, calidad del agua, flora y fauna, restauración de ecosistemas y conservación de especies.

Del Razo destacó que el financiamiento internacional de la planta eleva los estándares que debe cumplir: “Como está financiado por la Banca de Desarrollo Alemana, no sólo está obligada a cumplir con la normatividad mexicana, que ya de por sí es robusta, sino también con buenas prácticas internacionales”.

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Esto, dijo, convierte a la planta en un referente de desarrollo sostenible. “Hace que el proyecto esté más pertrechado desde el cumplimiento normativo y de sostenibilidad (...) es un buen ejemplo de cómo se debe dar esta gobernanza ambiental en el sector agrícola”.

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