La noche del próximo 29 de junio, la bóveda celeste se ve inundada por la luz de nuestro satélite natural con la llegada de la Luna de Fresa de 2026.

Este fenómeno astronómico capta la atención de entusiastas en todo el mundo, quienes buscan inmortalizar el acontecimiento utilizando dispositivos móviles mediante técnicas de configuración avanzada.

El evento astronómico marca un momento especial en el calendario astronómico al coincidir con la transición estacional de la primavera al verano.

Capturar la estructura y los detalles del relieve lunar con la cámara de un teléfono móvil representa un desafío técnico debido al contraste lumínico. Sin embargo, diversos ajustes manuales permiten obtener imágenes de calidad profesional desde entornos urbanos o despejados.

Foto: EFE/EPA/ENNIO LEANZA, archivo

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Consejos técnicos para optimizar la captura fotográfica en dispositivos móviles

Para evitar las imágenes sobreexpuestas o distorsionadas que comúnmente genera el disparo automático de los teléfonos inteligentes, especialistas de la industria tecnológica sugieren la implementación de metodologías específicas de captura. Los manuales de soporte técnico global de firmas especializadas en dispositivos móviles (como la plataforma de análisis tecnológico de Honor) recomiendan los siguientes pasos sintetizados:

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Activar el truco de la grabación de video: El uso directo del zoom digital suele degradar la nitidez de la toma. La alternativa consiste en abrir la cámara, seleccionar la resolución en formato 4K y realizar el acercamiento máximo. Posteriormente, se pulsa sobre la pantalla para bloquear el enfoque, se reduce la exposición al nivel mínimo y, tras grabar unos segundos de video, se realiza una captura de pantalla del fotograma idóneo.

Ajustar el Modo Pro en sistemas Android o aplicaciones externas en iPhone: La manipulación manual de los parámetros resulta indispensable. En dispositivos Android se accede al menú de configuración manual para establecer un ISO bajo (cercano a 100), una velocidad de obturación rápida (equivalente a 1/250 de segundo) y una compensación de exposición en valores negativos (entre EV -1.0 y EV -2.0). Para el sistema operativo iOS, se sugiere emplear herramientas de software externas especializadas en control fotográfico.

Reducir el exceso de brillo ambiental: Dado que el cuerpo celeste refleja una gran cantidad de luz, el software del celular tiende a saturar la imagen. Al presionar el objetivo en la pantalla, se debe arrastrar el icono del control de iluminación hacia abajo, disminuyendo el brillo hasta que los cráteres y contornos resulten perceptibles.

Garantizar la estabilidad total del dispositivo: Las vibraciones milimétricas destruyen el enfoque al trabajar con aumentos focales grandes. Se aconseja recargar el equipo en superficies sólidas, implementar el uso de trípodes portátiles o activar el temporizador de disparo automático (con retrasos de 3 o 10 segundos) para impedir que el pulso de la mano mueva el teléfono.

Configurar el enfoque en la modalidad de infinito: Para evitar que los elementos de la vegetación o del paisaje urbano interfieran en la nitidez, se requiere seleccionar el enfoque manual y desplazar el indicador hacia el icono de las montañas, garantizando que la lente priorice el plano más lejano.

Sigue estos consejos de la NASA para tomar fotos de la Luna Azul en mayo de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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El comportamiento de la luz y las recomendaciones astronómicas para la observación

La calidad de la fotografía depende directamente de las condiciones atmosféricas de la localidad. Las publicaciones de divulgación científica del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que el mejor momento para realizar observaciones astronómicas y tomas fotográficas ocurre en las primeras horas de la noche, justo cuando el satélite se ubica cerca del horizonte, ya que la densidad de la atmósfera terrestre permite apreciar un tamaño aparente mayor y una coloración más cálida.

El seguimiento de estas pautas tecnológicas transforma una experiencia cotidiana en un registro documental de gran valor estético para los usuarios de redes sociales.

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