El pasado 15 de junio, las redes sociales difundieron de manera masiva un incidente ocurrido en las inmediaciones del sistema de transporte público Metrobús, en la Ciudad de México. El material audiovisual, capturado por los propios pasajeros del vehículo, muestra el momento en el que una mujer (bautizada en las plataformas digitales como "LadyMetrobús") inicia un altercado verbal y agrede verbalmente a un hombre en silla de ruedas, provocando el descontento inmediato de las personas presentes.

El conflicto, que escala en intensidad de forma rápida, requiere la intervención de los elementos de seguridad asignados a la estación. En el metraje se observa cómo una mujer policía decide interponerse para salvaguardar la integridad del usuario con discapacidad y calmar la situación; sin embargo, la agresora desvía su atención hacia la oficial, arremetiendo físicamente contra ella entre gritos e insultos directos.

Foto: Captura de pantalla en TikToko

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La reacción de los usuarios y la intervención policial

De acuerdo con lo que se aprecia de forma explícita en las grabaciones compartidas, los usuarios del transporte manifiestan su desconcierto y molestia ante la falta de empatía de la ciudadana. Los testigos proceden a documentar los hechos con sus teléfonos móviles para exhibir el comportamiento de la mujer, quien continúa con los reclamos airados a pesar de la presencia de la autoridad.

La oportuna acción de la policía evita que el percance resulte en agravaciones físicas serias para el pasajero en silla de ruedas. El video muestra cómo la oficial mantiene la postura para controlar a la implicada (quien forcejea y lanza manotazos), mientras el resto de los pasajeros exige en voz alta el retiro inmediato de la mujer de las instalaciones del Metrobús.

@metro_viral Policía 👮🏻 defiende a un señor en silla de ruedas qué estaba siendo agredido por una señora en el Metrobús de Ciudad de México 🇲🇽 Lamentablemente tanto en el Metrobús como en el Metro de Ciudad de México 🇲🇽 sigue habiendo discriminación❌ #MetroCDMX #metro #cdmx #mexico #visitmexico ♬ sonido original - MetroViralMX

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El debate sobre la accesibilidad y el respeto en el transporte público

Este tipo de conductas en el espacio urbano visibiliza las tensiones diarias a las que se enfrentan las personas con movilidad limitada. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala en sus estatutos institucionales que el respeto a las zonas preferentes y la dignidad de los usuarios con discapacidad constituyen una obligación civil ineludible para garantizar entornos de convivencia sanos.

Por su parte, el reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece con claridad que las personas con discapacidad tienen derecho al uso prioritario de los espacios asignados. Los videos virales, más allá del impacto mediático y el rechazo social hacia la agresora, exponen la necesidad constante de reforzar la cultura del respeto y la protección de los sectores vulnerables dentro de la red de transporte colectivo de la capital.

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