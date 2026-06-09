Un nuevo caso de intolerancia en la vía pública encendió las alarmas y el debate en las redes sociales de México. En las últimas horas, la difusión masiva de un material audiovisual expuso el comportamiento de una mujer (bautizada por los usuarios de internet como "Lady Güera") quien protagonizó una acalorada discusión en calles de la colonia Condesa, dentro de la Ciudad de México.

El incidente, que involucra a quien los testigos señalan como la presunta dueña de un establecimiento comercial de la zona, acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios que condenan de forma enérgica las expresiones racistas utilizadas durante el altercado.

Foto: Captura de pantalla en X

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El desarrollo de los hechos en el material audiovisual

En las imágenes capturadas mediante un teléfono celular se observa el momento exacto en el que la mujer confronta de manera agresiva a una ciudadana en plena vía pública. Con una actitud de menosprecio, y un tanto alcoholizada, la implicada lanza insultos directos y comentarios despectivos basados en el tono de piel, utilizando frases como "negra asquerosa, morena, morena asquerosa, morena, morena asquerosa fea" para denigrar a la persona que graba la escena.

Durante la grabación, la agresora continúa arremetiendo contra el físico de la víctima agregando expresiones como "toda fea, gorda" y "ni te pintes el cabello güero que estás bien morena".

A lo largo del video, la persona que documenta el abuso responde cuestionando la actitud de la mujer con la frase "¿eres americana o qué eres? ¿De dónde eres?".

Asimismo, la ciudadana agredida alerta a los transeúntes y comensales sobre la identidad de la implicada al señalar que "es la dueña de un café, aquí en la Condesa, discriminando a la gente". La confrontación escala cuando la agresora se aproxima físicamente mientras repite los insultos "pinche morena, morena asquerosa", ante lo cual la denunciante concluye el video afirmando que "ella odia a los morenos aquí en México".

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El impacto de las conductas discriminatorias en la sociedad

Este tipo de acontecimientos reabre la discusión pública sobre los niveles de violencia verbal, clasismo y racismo que persisten en la convivencia diaria dentro de las zonas con alta afluencia comercial de la capital.

Diversos colectivos ciudadanos expresan su preocupación ante la frecuencia con la que se presentan estos estallidos de prepotencia en los espacios públicos, señalando que las redes sociales funcionan ahora como un mecanismo de denuncia civil indispensable para evidenciar conductas que atentan contra la dignidad humana.

Los reclamos en las plataformas digitales se enfocan en la necesidad de promover una cultura de respeto y erradicar los discursos de odio basados en el color de piel o la condición social. Mientras el video continúa sumando visualizaciones en las principales plataformas bajo el amparo de la denuncia social directa, los ciudadanos exigen un pronunciamiento formal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para determinar si existe la posibilidad de abrir un expediente de queja por los insultos vertidos en la vía pública, marcando así un precedente contra el hostigamiento y la intolerancia social.

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