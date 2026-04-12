Lady Pitbull” se vuelve viral tras pelea vecinal; lanza insulto racista y desata indignación

Un nuevo caso de intolerancia social ha generado una ola de rechazo tras la difusión de un material audiovisual donde una mujer, apodada por los usuarios como “Lady Pitbull”, protagoniza un altercado violento con una vecina.

De acuerdo con las grabaciones publicadas el pasado 8 de abril, la disputa inició presuntamente por el comportamiento de un canino de raza pitbull, pero derivó rápidamente en agresiones físicas y verbales.

El punto de mayor tensión ocurrió cuando la agresora profirió la frase "No me toques, negra", un insulto de carácter racista que ha movilizado a organizaciones civiles y ha reabierto el debate sobre el racismo sistémico en entornos urbanos.

Foto: Captura de pantalla en X

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Responsabilidad en la tenencia de mascotas y mediación comunitaria

El origen del conflicto (el control de un perro de raza pitbull) también resalta la importancia del cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. De acuerdo con la Agencia de Atención Animal (AGATAN), la tenencia responsable implica no solo el bienestar del ejemplar, sino evitar que el comportamiento del animal genere situaciones de riesgo que detonen altercados entre colonos.

Según registros de la Procuraduría Social (PROSOC), las quejas relacionadas con mascotas son la segunda causa principal de conflictos en unidades habitacionales y regímenes de propiedad en condominio.

La falta de mecanismos efectivos de mediación ciudadana permite que incidentes menores escalen a niveles de odio racial. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, es fundamental que, ante una agresión de esta índole, la víctima acuda a presentar la queja formal para sentar precedentes legales.

El video, que continúa circulando en diversas plataformas, sirve actualmente como evidencia pública mientras los sectores sociales exigen que el caso de "Lady Pitbull" no quede impune y se apliquen las sanciones correspondientes para desincentivar el uso de lenguaje racista en cualquier ámbito de la convivencia nacional.

🚨 Lady Pitbull :

Esta chica le pidió a su vecina que cuide a sus perros porque no la dejan salir de su casa.

😳

Miren como se pone.

💀#CDMX #TioTendencias pic.twitter.com/MtagaZI4z1 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) April 9, 2026

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