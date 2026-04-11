Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

El pasado 1 de abril, Doña Carlota salió del penal de Chalco para enfrentar su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de asesinar a dos personas que supuestamente intentaban despojar a ella, y a sus hijos, de una propiedad familiar.

Al salir de prisión, la mujer de 74 años dio sus primeras palabras, donde aseguró que fue un mal rato y que se debió a un acto de defensa propia.

“Me siento muy feliz y muy contenta por el trabajo que se realizó y por ustedes que han estado presentes apoyándonos […] Desde luego fue un mal rato, pero lo tomo como una defensa personal”, expresó.

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Carlota “N” y el motivo por el que asesinó a dos personas

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Penitencia”, de la activista Saskia Niño de Rivera, la adulta mayor contó los motivos por los que asesinó a dos personas.

“Fuimos (a la casa) porque ya teníamos, creo como dos semanas que no íbamos […] íbamos a comer ahí. Ella (su hija) tenía sus mueblecitos que estaba comprando poco a poco y ahí nos íbamos a comer un rato y estábamos todo un día ahí y luego nos íbamos”, contó.

Sin embargo, dijo, “ese día que regresamos, hayamos gente ahí”. No obstante, la señora Carlota aseguró que ya existía una demanda pues “ya los habíamos visto que andaban ahí”.

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“Llegamos y andaban ahí metiendo muebles y todo eso. Posteriormente, fuimos a la casa y le hablamos a una señora que se encontraba afuera llamando con un celular a sus secuaces y le dije: mire señora, sálganse, yo no quiero hacerle daño y no quiero que usted nos haga daño a nosotros […] Váyanse tranquilos, ya vamos a retirar esa denuncia y usted váyase, porque va a salir dañada usted como yo”.

Aunado a ello, la adulta mayor contó que la mujer no le hizo caso “empezó a llamar a todos los chamacos estos y uno andaba bien bravo, luego llegó otro por el otro lado. Y les dijo: ‘métanse, la casa es mía’”.

“En ese momento se me vino un muchacho encima, pero, asegura “ya le habían tirado unos balazos a Mariana (su hija). […] Esta gente se me echó encima y yo dije: ‘de aquí no vamos a salir vivos’ es lo primero que pensé”, añadió.

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En tanto, puntualizó que dio cuatro disparos. “Dijo que me iba a quitar el carro y que me iba a quitar todo. Dije, ‘ándale pues, órale, ahí te va, quieres todo, todo va a ser para ti, ándale, y entonces le tiré al señor también, que fue a caer allá como queriéndolo defender, pero ya no había defensa, ya le había dado”.

“Mi reflexión fue, ‘o aquí morimos o aquí vivimos’”, agregó.

Carlota "N" confiesa que intentó huir tras el doble homicidio

Luego de haber cometido el doble homicidio, la señora narró que se fueron a un departamento que le había dejado su esposo, donde vivía con sus hijos Mariana y Lalo. “Yo pensaba irme para Guerrero, pero también me iban a agarrar, porque estaba el video; no iba a llegar ni a Toluca”.

Por lo anterior, confesó sentirse arrepentida; sin embargo, “si yo no lo hacía, no la estuviera contando”.

"Quiero que la gente se una para que no les sucedan estas cosas […] Que entre vecinos se cuiden y que los gobiernos sean más buenos para las leyes", sentenció.

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