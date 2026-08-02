Hay experiencias que invitan a comprar y otras que consiguen transportarte a otro lugar. Le Court Marché, la primera pop-up de Lacoste en México, pertenece a la segunda categoría. Basta cruzar la entrada instalada en Palacio de Hierro Polanco para dejar atrás el ritmo de la Ciudad de México y adentrarse en un espacio que recuerda a los mercados franceses: café recién preparado, pan artesanal, diseño, arte y las nuevas colecciones de la maison conviven bajo un mismo concepto.

La instalación fue creada para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, convirtiéndose en un punto de encuentro donde el legado deportivo de Lacoste dialoga con el talento mexicano mediante colaboraciones especiales, gastronomía y piezas de edición limitada.

Más que una pop-up, una experiencia inmersiva

Le Court Marché está pensado como un recorrido. Cada espacio propone una forma distinta de descubrir el universo Lacoste: desde las nuevas colecciones de ropa y accesorios hasta colaboraciones con artistas mexicanos y una cafetería inspirada en las tradicionales boulangeries francesas.

Le Court Café. Foto: Abril Macias - El Universal

Uno de los rincones más fotografiados es Le Court Café, donde la experiencia no termina con un café. La propuesta gastronómica juega con el ADN de la maison a través de panes inspirados en algunos de sus símbolos más reconocibles. Entre ellos destaca un pan con la forma del icónico cocodrilo de Lacoste y otro que recrea la silueta del bolso Lenglen, demostrando cómo incluso la gastronomía puede convertirse en una extensión del universo creativo de la marca.

La Lenglen, el bolso que rinde homenaje al tenis

Entre las piezas protagonistas de la pop-up destaca la Lenglen, una de las bolsas más recientes de la firma. Su diseño toma inspiración en las faldas plisadas de tenis, uno de los elementos más representativos de este deporte y un guiño a Suzanne Lenglen, la legendaria tenista francesa cuyo apellido da nombre al accesorio.

Bolsa Lenglen. Foto: Lacoste

Los pliegues laterales reinterpretan ese movimiento característico de la falda sobre una silueta contemporánea, convirtiendo un código deportivo en un bolso elegante y versátil.

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Durante el recorrido puede encontrarse en distintos colores y tamaños, consolidándose como uno de los accesorios más importantes de la temporada para la firma.

El talento mexicano también forma parte de Le Court Marché

La celebración también abre espacio para la creatividad nacional. Como parte de la experiencia, el diseñador Mauro Garfias presenta una intervención que dialoga con el lenguaje visual de Lacoste. Su propuesta incluye prendas confeccionadas mediante bloques de color en tonos tierra, verde olivo y marfil, donde materiales técnicos y acabados artesanales reinterpretan el espíritu deportivo de la firma.

La cápsula incorpora distintas prendas, entre ellas destacan una chamarra de inspiración utilitaria, una gorra patchwork y una intervención sobre sneakers que mantienen la esencia funcional de Lacoste, pero desde una perspectiva más experimental.

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Lacoste x Mauro Garfías. Foto: Instagram @mauro_garfias

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Moda, accesorios y nuevas piezas de colección

Además de las prendas y colaboraciones, Le Court Marché reúne algunos de los accesorios que marcarán la temporada Fall/Winter 2026. El espacio exhibe relojes con diseños minimalistas y detalles en los colores característicos de la marca, así como sneakers que mezclan piel, gamuza y textiles técnicos en una paleta inspirada en la naturaleza.

Cada pieza mantiene el equilibrio entre el legado deportivo de Lacoste y una estética contemporánea que apuesta por materiales, texturas y acabados sofisticados.

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Una celebración entre México y Francia

Más allá de presentar una nueva colección, Le Court Marché funciona como una carta de amor al intercambio cultural entre ambos países. La moda, el diseño, la gastronomía y el arte conviven en un mismo espacio para recordar que el lujo también puede construirse a partir de experiencias.

Hasta el 24 de agosto de 2026, Palacio de Hierro Polanco deja de ser únicamente un destino de compras para convertirse en un pequeño rincón francés en el corazón de la Ciudad de México, donde cada detalle —desde un bolso inspirado en una falda de tenis hasta un pan con forma de cocodrilo— ayuda a contar la historia de una de las maisons más emblemáticas del deporte y la moda.

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