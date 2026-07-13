Si eres de las personas que guarda en Pinterest looks de The Row, Jacquemus o Bottega Veneta, quizá sea momento de mirar un poco más cerca. En México hay diseñadores que está creando piezas igual de sofisticadas, con un sello propio y una visión de lujo que cada vez gana más reconocimiento dentro y fuera del país.

Desde firmas que colaboran con comunidades artesanas hasta nombres que han conquistado alfombras rojas y pasarelas internacionales, estos cinco diseñadores demuestran que el talento mexicano atraviesa uno de sus mejores momentos.

Carla Fernández: la artesanía convertida en lujo contemporáneo

Hablar de diseño mexicano es hablar de Carla Fernández. Su trabajo ha revolucionado la forma en que la moda dialoga con las comunidades artesanas del país, recuperando técnicas textiles ancestrales para transformarlas en prendas contemporáneas.

A diferencia de muchas firmas, Fernández desarrolla colecciones junto a artesanos de distintas regiones de México, respetando los procesos tradicionales y llevándolos a escenarios internacionales. Sus diseños destacan por siluetas geométricas, textiles tejidos a mano, bordados y tintes naturales.

Más que crear ropa, su trabajo ha contribuido a que la moda mexicana sea reconocida como una forma de preservar el patrimonio cultural del país.

Diseños de Carla Fernández. Foto: Instagram @carlafernandezmx

Sandra Weil: sofisticación para las grandes ocasiones

Vestidos estructurados, bordados delicados y una confección impecable han convertido a Sandra Weil en una de las diseñadoras favoritas para las grandes ocasiones.

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Su firma apuesta por la feminidad contemporánea con prendas que mezclan sastrería, drapeados, transparencias y colores intensos. Sus diseños han vestido a celebridades, conductoras y actrices mexicanas, además de aparecer constantemente en editoriales y eventos de moda.

Cada colección mantiene un equilibrio entre elegancia y modernidad, por lo que se ha consolidado como una de las propuestas de lujo más sólidas del país.

Sandra Weil, diseños que conquistan alfombras rojas. Foto: Instagram @sandraweilstudio

Kris Goyri: el lujo relajado hecho en México

Si existe una firma que representa el lujo effortless, esa es Kris Goyri.

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Sus colecciones se caracterizan por vestidos fluidos, estampados botánicos, telas ligeras y una paleta cromática inspirada en la naturaleza. Es uno de los diseñadores mexicanos con mayor presencia en alfombras rojas nacionales y ha vestido a numerosas actrices, conductoras e influencers.

Su propuesta demuestra que la sofisticación también puede sentirse cómoda y natural, sin necesidad de excesos.

Kris Goyri, el diseñador detrás del lujo. Foto: Instagram @krisgoyri

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Lorena Saravia: la reina del lujo silencioso

Mientras el concepto de quiet luxury continúa dominando la conversación internacional, Lorena Saravia lleva más de una década construyendo una marca basada en prendas atemporales y una sastrería impecable.

Blazers perfectamente estructurados, pantalones de cortes limpios, vestidos minimalistas y una paleta neutra forman parte del ADN de su firma. Sus colecciones están pensadas para crear un guardarropa duradero, donde cada pieza pueda combinarse fácilmente y mantenerse vigente temporada tras temporada.

Por eso se ha convertido en uno de los referentes mexicanos del minimalismo contemporáneo.

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Diseñadora mexicana, Lorena Sarabia. Foto: Instagram @lorenasaravia

Alfredo Martínez: el arquitecto de la nueva sastrería mexicana

Con siluetas estructuradas, volúmenes bien definidos y una confección impecable, Alfredo Martínez ha construido una identidad reconocible dentro de la moda nacional.

Sus colecciones mezclan arquitectura, arte y sastrería para crear prendas de líneas limpias que juegan con las proporciones del cuerpo. Además de desfilar constantemente en plataformas como Fashion Week México, sus diseños son frecuentes en alfombras rojas, editoriales de moda y pasarelas nacionales, consolidándolo como uno de los nombres más importantes del diseño mexicano contemporáneo.

Su visión demuestra que la moda mexicana puede competir con propuestas internacionales sin perder identidad.

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Alfredo Martínez, diseñador mexicano. Foto: Instagram @alfredo,artinez_brand

El diseño mexicano vive uno de sus mejores momentos

Cada uno de estos diseñadores entiende el lujo de manera distinta. Algunos encuentran inspiración en la artesanía, otros en la sastrería o el minimalismo, pero todos coinciden en algo: crear piezas con identidad propia.

Hoy, la moda hecha en México ya no busca parecerse a las grandes maisons europeas; construye su propio camino. Y mientras el interés por el diseño latinoamericano continúa creciendo, estas firmas demuestran que el futuro del lujo también se escribe desde nuestro país.

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