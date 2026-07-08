La Semana de la Alta Costura Otoño-Invierno 2026/2027 continúa dejando algunos de los momentos más importantes del calendario de moda, pero uno de los desfiles más esperados era, sin duda, el debut de Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga Haute Couture.

Después de convertirse en uno de los grandes maestros de la Alta Costura durante su etapa como director creativo de Valentino, el diseñador italiano asumió el reto de escribir un nuevo capítulo para una de las casas más influyentes de la historia de la moda. Su primera colección no buscó romper con el pasado, sino demostrar que el legado de Cristóbal Balenciaga sigue siendo una fuente inagotable de inspiración.

Presentada en los jardines de la Cité Internationale Universitaire de Paris, la colección confirmó que el futuro de Balenciaga también puede construirse mirando hacia sus orígenes.

Un diálogo entre Pierpaolo Piccioli y Cristóbal Balenciaga

Más que un debut, el desfile fue una conversación entre dos generaciones. Considerado uno de los diseñadores más importantes de su generación, Pierpaolo Piccioli nunca ha ocultado la admiración que siente por Cristóbal Balenciaga. Incluso durante sus años en Valentino, el español fue una de sus mayores referencias creativas. Ahora, al frente de la maison fundada por él, pudo sumergirse por completo en ese universo.

La colección recuperó algunos de los códigos más representativos del couturier español mediante reinterpretaciones contemporáneas. En lugar de reproducir literalmente las piezas de archivo, Piccioli tomó como punto de partida sus proporciones, siluetas y construcciones para transformarlas bajo su propia sensibilidad.

Un nuevo capítulo para Balenciaga. Foto: Instagram @balenciaga

Algunos de los homenajes fueron evidentes. Un enorme cuello negro de volumen escultórico recordó 1967; un vestido cubierto de plumas rosas evocó un diseño de 1972; mientras que las siluetas cocoon, las mangas arquitectónicas y las formas redondeadas remitieron a creaciones históricas de los años cincuenta y sesenta.

[Publicidad]

Fue una forma de demostrar que el archivo de Balenciaga no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue siendo capaz de generar nuevas ideas.

Leer también: Bad Bunny luce corbata de trenza de pelo en la Semana de la Alta Costura

El color rompió con la sobriedad de Balenciaga

Si el legado de Cristóbal estuvo presente en las formas, la personalidad de Pierpaolo apareció en el color.

[Publicidad]

Durante años, el negro dominó gran parte del imaginario reciente de Balenciaga. Piccioli decidió cambiar esa narrativa con una explosión cromática que recordó inmediatamente a sus años en Valentino.

Violetas intensos, verdes esmeralda, rosas vibrantes, amarillos luminosos y tonos bugambilia desfilaron junto a los clásicos negros y blancos de la maison. La paleta no solo aportó dramatismo, sino que permitió apreciar aún más la riqueza de los tejidos y el trabajo artesanal detrás de cada prenda.

Pierpaolo presenta su colección de Alta Costura. Foto: Instagram @balenciaga

Las texturas también fueron protagonistas. Tafetas de gran volumen, plumas etéreas, bordados minuciosos, transparencias, flores tridimensionales y capas monumentales convivieron en una colección donde la Alta Costura volvió a sentirse profundamente artesanal.

[Publicidad]

Cada look parecía construido como una escultura en movimiento, respetando esa obsesión por la arquitectura que convirtió a Cristóbal Balenciaga en uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX.

Un nuevo capítulo para Balenciaga

Balenciaga en la Alta Costura. Foto: Instagram @balenciaga

El debut de Pierpaolo Piccioli dejó claro que no pretende borrar la historia de Balenciaga, sino construir sobre ella.

Su primera colección de Alta Costura encontró el equilibrio entre respeto e innovación: recuperó la arquitectura, el volumen y la precisión técnica que definieron a Cristóbal Balenciaga, mientras incorporó el romanticismo, el color y la sensibilidad que han convertido a Piccioli en uno de los grandes nombres de la moda contemporánea.

[Publicidad]

Más que una colección debut, fue una declaración de intenciones sobre el rumbo que comienza a tomar una de las maisons más importantes de la Alta Costura.

Leer también: La colección de Alta Costura de Dior presentada por Jonathan Anderson

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/