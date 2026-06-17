Por medio de redes sociales se difundió el video del momento exacto en que presuntamente una mujer intentó arrojarse a las vías del STC Metro en medio de una crisis nerviosa.

El percance sucedió el pasado 16 de junio en la estación Mixcoac de la línea 7, cuando la mujer que amenazaba con arrojarse capturó la atención de los usuarios, ya que se encontraba en compañía de su hija menor de edad.

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STC Metro. Foto: Santiago Cadena/ El Universal

Mujer sufre crisis nerviosa y amenaza con arrojarse a las vías del Metro

En el video se observa a un grupo de civiles conteniendo a la mujer, mientras lloraba desesperada e intentaba cruzar el andén. Entre murmullos, se escucha a la gente preguntar por la intervención de las autoridades.

“Ningún policía para atender una situación de un posible suicidio de una señora en crisis que insinuaba aventarse a las vías JUNTO CON SU HIJA (...) tardaron en llegar y atender la situación tan delicada”, escribió el usuario de ‘X’ @hope_sainn.

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Metro Mixcoac línea 7, NINGÚN POLICÍA para atender una situación de un posible suicidio de una señora en crisis que insinuaba aventarse a las vías JUNTO CON SU HIJA MENOR, NINGÚN POLICÍA, tardaron en llegar y atender la situación tan delicada, @MetroCDMX pic.twitter.com/n3Zhk3kaJX — sainnn💜 ⁷ (@hope_sainn) June 17, 2026

STC Metro responde: asegura que brindó apoyo y siguieron protocolos

Al generar más de 100 mil vistas en la plataforma, las autoridades del STC Metro respondieron a la publicación, mencionando que el personal de seguridad atendió la solicitud de apoyo.

“La persona fue contenida y canalizada al área de primeros auxilios, donde recibió valoración médica y atención por parte de las instancias correspondientes. Asimismo, se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”.

Respuesta del STC Metro. Foto: Captura de Pantalla

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