Tendencias | 17-06-26 | 17:08 | Actualizada | 17-06-26 | 17:08 |

Este 17 de junio se dio a conocer el fallecimiento de la actriz estadounidense a los 35 años, exestrella infantil recordada por interpretar a la aterradora Samara Morgan en la película "".

De acuerdo con la versión de su pareja Roy Hernández, Chase murió a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivó en otras complicaciones, así lo informó el medio TMZ.

La voz de Daveigh Chase dejó huella en el mundo del doblaje, pues le dio vida a “Lilo”, el personaje animado de Disney en el filme “Lilo y Stitch”, además de protagonizar el doblaje en inglés de "El viaje de Chihiro", cinta de Studio Ghibli que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el 2003.

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La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años. Foto: IMDb.
La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años. Foto: IMDb.

¿Cuál fue la última publicación en Instagram de Daveigh Chase?

Tras enfrentar algunos temas legales, la actriz mantuvo un bajo perfil no solo en los reflectores de Hollywood, sino también en redes sociales, ya que la actividad en Instagram de Daveigh Chase, disminuyó abruptamente en los últimos años.

La última publicación de Daveigh Chase en Instagram es del año 2017, donde compartió una foto en blanco y negro junto a un globo de unicornio.

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Esta foto rápidamente se volvió tendencia en la red, pues cientos de internautas y admiradores están comentando mensajes solemnes en honor a la actriz.

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*Con información de Jaqueline Tello

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