Por medio de redes sociales se viralizó la denuncia de una tiktoker que señaló a una mujer como presunta guía de una red de robo de celulares que opera afuera de conciertos y festivales en CDMX. En el video que está circulando, la joven asegura haber recibido amenazas de muerte al identificar a los delincuentes.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria @chrisgrahaam, al salir del concierto del colectivo alemán Kainemusik, ella y sus acompañantes fueron rodeados por una multitud en la puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el pasado 11 de junio. Sin embargo, llamó su atención que una mujer iba muy cerca de uno de sus amigos que, segundos después, notó que le habían sustraído su celular.

De inmediato lograron identificar a la mujer que aún iba caminando entre el tumulto y, al cuestionar sobre el robo, esta se dispuso a ser revisada y mostró su bolso para comprobar que no traía nada.

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Alerta por robo de celulares en CDMX. Foto: Pexles

Tiktoker denuncia presunta modalidad de robo de celulares al salir de conciertos

Ante el intento fallido, la tiktoker cuenta que una vendedora de comida se acercó para decirle que la mujer que habían identificado, se dedicaba a robar y les advirtió que tuvieran cuidado, ya que se trata de toda una mafia y que veía difícil que les devolvieran el teléfono.

Los jóvenes decidieron esperar a la mujer para increparla y al notar que no salía, se metieron contra corriente entre la multitud hasta localizarla. “La interceptamos y le dijimos que si fue ella y que otras personas la vieron… de repente llega un grupo de extranjeros y le dicen: ‘you have my phone’.

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Asimismo, menciona que otra persona le gritaba desde una reja que también le había quitado su celular. “Todos señalando a la misma mujer que ya teníamos acorralada. Le pedimos que nos devolviera el teléfono, que no íbamos a armar escándalo”.

Al percatarse de la presencia de la policía, la mujer pidió ayuda y argumentó que la estaban acosando, asimismo se identificó como una vendedora de playeras. “Los oficiales no hicieron nada, nos pidieron que la dejáramos en paz”.

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La tiktoker dijo que se quedaron en el lugar durante más de una hora y pidió una patrulla, durante ese lapso, la mujer intentó huir y fue alcanzada por los chicos que la identificaron. Al estar de vuelta en su puesto de playeras, la señalada hizo una llamada sospechosa donde pidió ayuda.

“Empieza a decir, cáiganle todos. No me dejan irme, trae a todos. En eso veo que empiezan a llegar como siete hombres encapuchados directamente hacia nosotros y uno llega con ella y le dice: ‘¿a quien mato’ mientras se agarraba algo dentro de su sudadera".

Finalmente, menciona que este grupo se llevó a la mujer y al cruzar la avenida, una camioneta los estaba esperando para huir del lugar.

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El relato abrió la conversación entre cientos de internautas que señalaron lo normalizado que están los robos al salir de estos eventos y la ineficacia de la autoridad que se encuentra en los alrededores de la zona.

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