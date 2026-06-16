El esperado regreso de Shrek 5 ya tiene su primer adelanto oficial, pero lejos de generar únicamente emoción entre los seguidores de la franquicia, el avance provocó una ola de críticas en redes sociales.

Los cambios en la apariencia de los personajes y la ausencia de la voz de Alfonso Obregón se convirtieron en los temas más comentados por los fanáticos.

Alfonso Obregón, voz de Shrek. Foto: Especial

La nueva película de DreamWorks fue presentada este 16 de junio mediante un tráiler que muestra el regreso del famoso ogro verde, Burro y otros personajes que marcaron a toda una generación. Sin embargo, para muchos usuarios, la nostalgia quedó en segundo plano debido a las modificaciones visuales que presenta esta nueva entrega.

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¿Qué muestra el primer tráiler de Shrek 5?

El avance inicia con la clásica apertura de un libro de cuentos, un elemento que ha acompañado a la saga desde sus primeras películas. A partir de ahí, se presenta una nueva aventura protagonizada por Shrek y sus inseparables compañeros, quienes deberán enfrentar varios desafíos en un mundo lleno de personajes inspirados en relatos clásicos.

¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

Las imágenes muestran escenas de acción y momentos de humor que buscan mantener la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial. También aparecen nuevos escenarios y criaturas fantásticas que amplían el universo de la historia.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de personajes con diseños renovados y una estética visual distinta a la que los seguidores recuerdan de las entregas anteriores. Incluso algunos usuarios señalaron el parecido de ciertas figuras con personajes populares de otras franquicias animadas.

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¿Por qué los fans están criticando el nuevo diseño de Shrek 5?

Apenas se publicó el tráiler, miles de usuarios comenzaron a compartir sus opiniones en plataformas como X y TikTok, donde la mayoría de las críticas se centraron en el nuevo aspecto visual de Shrek, Fiona y Burro.

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Según algunos comentarios, los personajes lucen más estilizados, con rasgos más suaves y una iluminación diferente a la de las películas originales. Para algunos seguidores, estos cambios hacen que la producción pierda parte de la personalidad visual que caracterizó a la franquicia durante más de dos décadas.

Fans critican cambios en Shrek 5 y ausencia de Alfonso Obregón. Foto: Captura de pantalla

Además, varios internautas, incluso compararon el nuevo estilo con producciones animadas recientes o contenidos generados mediante inteligencia artificial, argumentando que el diseño se aleja de la apariencia expresiva y peculiar que hizo famoso al ogro verde.

Otros señalaron que el nuevo aspecto hace que la película parezca una saga completamente distinta, lo que ha generado dudas sobre si la esencia original de la historia podrá mantenerse intacta.

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La ausencia de Alfonso Obregón genera indignación entre los seguidores

Además del rediseño visual, otro de los aspectos que más molestó a los fanáticos fue la ausencia de Alfonso Obregón, quien durante años fue identificado como la voz oficial de Shrek.

Fans critican cambios en Shrek 5 y ausencia de Alfonso Obregón. Foto: Captura de pantalla

Para una gran parte del público hispanohablante, la interpretación del actor fue uno de los elementos más importantes en el éxito de la franquicia. Por ello expresaron su inconformidad y aseguraron que el personaje perderá parte de su identidad sin la voz que lo acompañó desde la primera película.

El cambio en la voz de Shrek le quita un chingo, y luego la historia no se ve muy interesante. Tremendo skip se viene https://t.co/kEQTo54Cp9 — ジョセ (Jose) (@MES510) June 16, 2026

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