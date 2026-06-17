El próximo lunes 29 de junio, los entusiastas de la astronomía en México podrán observar el fenómeno de la Luna llena de junio (popularmente bautizada como la "Luna de fresa").

Este evento genera un gran interés en las plataformas digitales y entre el público general, debido a la creencia popular de que el satélite natural adoptará una tonalidad rosada o rojiza en el firmamento; sin embargo, las explicaciones científicas descartan que exista una alteración en las propiedades físicas o lumínicas del cuerpo celeste.

Consejos para ver la Luna de fresa 2024. FOTO: Pixabay

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El origen de este particular nombre no se relaciona con el aspecto visual de la Luna, sino con las tradiciones culturales del continente americano. El evento astronómico coincide de manera regular con la época en la que diversas comunidades nativas realizaban la recolección de frutos silvestres de temporada, estableciendo una conexión directa entre los ciclos de la naturaleza y el calendario lunar.

El origen del término y la explicación de la NASA

De acuerdo con los registros históricos recopilados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el término fue acuñado originalmente por las tribus algonquinas que habitaban en el noreste de los Estados Unidos. Los nativos utilizaban esta Luna llena como un marcador temporal para identificar el momento exacto en que las fresas silvestres alcanzaban su maduración óptima y estaban listas para ser cosechadas.

En otras culturas del mundo, este mismo evento recibe nombres distintos (como la "Luna de la siembra" en la tradición celta o la "Luna de miel" en el Viejo Continente).

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A pesar de que el nombre evoca una imagen colorida, la agencia espacial estadounidense detalla que la Luna conserva su coloración grisácea habitual durante toda la noche:

"La Luna de fresa es simplemente un nombre tradicional para la Luna llena de junio y no implica que el satélite vaya a teñirse de color rosa o rojo."

Existe, no obstante, una excepción óptica explicada por los astrónomos. La única manera en la que el satélite puede reflejar tonalidades cálidas o anaranjadas ocurre durante los minutos exactos de su salida o puesta en el horizonte. La revista especializada National Geographic señala que este efecto visual es provocado por la dispersión de la luz solar a través de las capas más densas de la atmósfera terrestre, simulando un color rojizo temporal que desaparece por completo en cuanto el cuerpo celeste gana altura en la bóveda celeste.

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Luna DE FRESA 11 DE JUNIO DEL 2025 Foto: Captura de pantalla en X

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¿Cómo y a qué hora ver el evento en territorio mexicano?

En México, el fenómeno será visible en toda su magnitud una vez que el satélite natural aparezca en el horizonte oriental. De acuerdo con los datos de observación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el momento oportuno para iniciar la contemplación comenzará a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro del país), cuando la oscuridad del cielo nocturno permita apreciar el brillo total del cuerpo celeste en su fase de Luna llena.

Para disfrutar de este espectáculo no se requiere el uso de instrumentos ópticos avanzados (como telescopios o binoculares), ya que el evento es completamente perceptible a simple vista desde cualquier punto del territorio nacional.

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Los especialistas del INAOE recomiendan buscar sitios con baja contaminación lumínica y esperar a que las condiciones meteorológicas presenten cielos despejados durante la noche del 29 de junio.

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