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Un incendio se registró la tarde de hoy en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Prontuarios Pajaritos en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, una tormenta eléctrica que azotó al puerto de Coatzacoalcos habría provocado la caída de un rayo en el interior de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las llamas pudieron apreciarse al exterior de las instalaciones, mientras que al interior se llevó a cabo la evacuación de trabajadores.
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El equipo contraincendios de Pemex activó los protocolos de atención a incidentes y accidentes, por lo que el fuego logró ser controlado.
Hasta ahora no se tiene reporte de personas lesionadas; sin embargo, se espera el informe de Pemex sobre las causas del incendio y el saldo.
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La Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos es una de las instalaciones marítimas e industriales más estratégicas de Pemex Logística.
Se encuentra dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos y forma parte del principal nodo de enlace del Golfo de México para el recibo, almacenamiento, reformulación y distribución de petróleo crudo, refinados y productos petroquímicos esenciales.
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JACL/cr
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