Un incendio se registró la tarde de hoy en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Prontuarios Pajaritos en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, una tormenta eléctrica que azotó al puerto de Coatzacoalcos habría provocado la caída de un rayo en el interior de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las llamas pudieron apreciarse al exterior de las instalaciones, mientras que al interior se llevó a cabo la evacuación de trabajadores.

Lee también Identifican restos humanos hallados en la zona montañosa de Veracruz; la víctima desapareció tras abordar un taxi

El equipo contraincendios de Pemex activó los protocolos de atención a incidentes y accidentes, por lo que el fuego logró ser controlado.

Hasta ahora no se tiene reporte de personas lesionadas; sin embargo, se espera el informe de Pemex sobre las causas del incendio y el saldo.

[Publicidad]

La Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos es una de las instalaciones marítimas e industriales más estratégicas de Pemex Logística.

Se encuentra dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos y forma parte del principal nodo de enlace del Golfo de México para el recibo, almacenamiento, reformulación y distribución de petróleo crudo, refinados y productos petroquímicos esenciales.

#Reportando ⚡ | #Rayo genera incendio en la #TASP "Pajaritos" en Coatzacoalcos, Veracruz. 🔴



⛈️ Tras una tormenta eléctrica, un rayo impactó la cúpula de un tanque fuera de servicio. Personal fue evacuado; no hay lesionados. personal labora en el sitio. 🚒



📷: @Vanguardia_Mx. pic.twitter.com/fHvc6NGqtD — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 20, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr