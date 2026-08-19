La alcaldía Cuauhtémoc realizó otro operativo para retirar vehículos eléctricos -scooters- de la vía pública en las colonias Buenavista, Santa María la Ribera y Roma Norte.

La demarcación informó que con estas acciones ya suman alrededor de 200 patines eléctricos retirados, en respuesta a las quejas vecinales por la obstrucción de baquetas.

A través de un comunicado, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega insistió en la importancia de considerar la opinión de los habitantes de la zona para implementar este tipo de proyectos.

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La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega insistió en la importancia de considerar la opinión de los habitantes de la zona para implementar este tipo de proyectos. | Foto: Especial.

"Ya estuvimos en Buenavista, en Santa María la Ribera, seguimos ahora en la Roma. Seguimos en operativo de ordenamiento. Si van a tomar decisiones sobre colocar mostrencos en la vía pública en Cuauhtémoc, lo mínimo indispensable es consultar a las vecinas y vecinos si están de acuerdo. A final de cuentas aquí las calles tienen dueño y son todas y todos los que transitan”, subrayó la edil.

La alcaldía reiteró su disposición al diálogo con las empresas involucradas para construir mecanismos que permitan la convivencia entre dichas alternativas de movilidad y el respeto al espacio público.

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