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“Tenemos que seguir en operativo hasta que los grupos entiendan que la Alameda es de todos”, refirió el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, ante las acciones de reordenamiento y control del comercio en la zona.
Durante un recorrido por el parque, el funcionario explicó que se llegó a un acuerdo con los vendedores para que descansen los días martes y miércoles, mientras que el resto de la semana se podrán instalar, pero en menor número, en comparación a como lo hacían antes de los operativos.
Aseguró que los vendedores sí están respetando los acuerdos y que sí se podrá ejercer el comercio en la zona, pero en “un número razonable y no en saturación”.
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En un video publicado en sus redes sociales, Cravioto señaló la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), así como de personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en la periferia del parque.
“Miren qué bonita se ve la Alameda así; a estas horas de la mañana mucha gente viene y disfruta. Cuando no está saturado de comercio, se ve mucho mejor todo”, apuntó.
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JACL/cr
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