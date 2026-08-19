Tras el operativo de este fin de semana de la Secretaría de Gobierno para reordenar el comercio informal, este martes la Alameda Central estuvo sin ambulantes en sus pasillos centrales o alrededor de sus fuentes, sin protestas por los inconformes, pero con policías vigilando.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL ya no se observó el tianguis que un grupo de comerciantes instaló sobre el arroyo vehicular de avenida Juárez como protesta a la reducción de espacios y días para poder vender dentro del parque público.

Aunado a ello, se desplegó un dispositivo de elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la capital, quienes se instalaron en el perímetro de la Alameda, sobre todo, en el área cercana a Bellas Artes.

Sin embargo, algunas integrantes de colectivas feministas instalaron mantas sin mercancía sobre la banqueta junto a avenida Juárez, pero sólo un par de vendedoras sí montaron sus artículos para la venta a un costado del Hemiciclo a Juárez.

Sobre la calle peatonal de Ángela Peralta tampoco se montaron mesas o rejas con productos para vender, donde generalmente se colocan vendedoras conocidas como mercaditas, pero sí se pegaron sobre el suelo varios carteles con frases de protesta como “Basta a la violencia de género” y “Fuera gobierno injusto”.

También se detectó a un par de mujeres con sombrillas sentadas en sillas plegables con bolsas a los costados, pero sin mantas extendidas sobre el suelo ni productos a la vista. Además, junto a ellas se instaló una hilera de policías auxiliares con chalecos amarillos fosforescentes y escudos transparentes.

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“Es más agradable que puedas caminar y observar lo que hay en el parque, que no tengas que andar saltando entre puestos. Se puede apreciar mejor”, explicó Zacnité, quien es originaria de Zacatecas y está de visita en la capital.

Insistió en que está en desacuerdo con la saturación de puestos, pero está abierta a la idea de que haya comercio controlado en la zona. “Estamos buscando un antojito, pero no hay nada cerca, entonces estaría bien que hubiera venta, pero controlada”.

Alfonso, habitante de la Ciudad, consideró que se debe reubicar al comercio, pero fuera del parque para que los comerciantes tengan una oportunidad de trabajar, pero los transeúntes disfruten el lugar.

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La Secretaría de Gobierno mantendrá el operativo para reordenar el ambulantaje hasta que todos los comerciantes estén de acuerdo en el límite de 70 comercios para evitar el desbordamiento de esta actividad en la zona, informó su titular César Cravioto.

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