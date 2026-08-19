Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec inició la entrega de tarjetas para la compra de 35 mil zapatos a estudiantes de Ecatepec que iniciarán el ciclo escolar el próximo lunes 31 de marzo.

“Son 35 mil familias que ya tienen en sus manos la posibilidad de comprar zapatos nuevos para sus hijos y vamos por más. Nuestra meta es llegar a 50 mil apoyos y más si se necesita, porque queremos que ningún niño se quede sin lo necesario para regresar a clases”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la primera entrega del programa “Zapatos para el Bienestar”, conocido como “Zapatón”.

En el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte Las Américas, donde se realizó la entrega de tarjetas a 3 mil 400 padres de familia, la presidenta municipal aclaró que “no es un favor, no es un regalo, no es una dádiva. Es un derecho, es lo que merecen y merecen más, esa es una realidad y nos estamos comprometiendo a seguir impulsando más derechos para todas las familias de Ecatepec”.

La edil dio a conocer que el programa fue diseñado para beneficiar a los ecatepenses, por lo que “no importa si tienen un hijo, dos o tres, (a todos) se les da”.

Leer también Alameda Central libre de ambulantaje por tercer día consecutivo; policías resguardan la zona

Cisneros Coss expuso que tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que al inicio de cada ciclo escolar otorga apoyo de 2 mil 500 pesos por familia con hijos en primaria, y de la gobernadora Delfina Gómez, que entrega útiles escolares, además de que los estudiantes de secundaria y preparatoria reciben una beca universal.

[Publicidad]

El gobierno de Ecatepec entregó el año pasado un par de calzado a alumnos de primaria con el programa “El Zapatón”, pero hoy decidió utilizar tarjetas, en las que depositan 400 pesos para que las familias compren los zapatos a su gusto.

El gobierno de Ecatepec inició la entrega de tarjetas para la compra de 35 mil zapatos a estudiantes de ese municipio. (Foto: especial)

“Así que los papás y las mamás saben que hoy no están solos para sacar adelante a sus hijos, que estamos trabajando los tres niveles de gobierno como nunca en la historia de este municipio para poder fortalecer a las familias”, dijo.

Erick Mejía Franco, director de Educación de Ecatepec, reiteró que el programa “Zapatos para el Bienestar” es posible gracias a las finanzas sanas del Ayuntamiento y a la visión de Azucena Cisneros.

[Publicidad]

“Sólo ella sabe lo importante que es el tema del regreso a clases como mamá y ese es el lado humano que siempre nos ha pedido tener dentro de la administración”, explicó.

Leer también Brote de sarampión en Iztapalapa está controlado, asegura acaldesa; se aplicaron más de 694 mil vacunas, destaca

En el evento fueron entregadas tarjetas a las madres de familia Nayeli Reyes, Rosa María Terrazas, Tamaris Abigail Padilla, Sandra Pérez y Berenice Ochoa, entre otras.

[Publicidad]

Paola Salinas, habitante de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, madre de un hijo de 8 años de edad, el cual pasó a tercer grado en la primaria Telpochcalli, consideró que el programa “Zapatos para el Bienestar” es un gran apoyo para las mamás solteras para sacar adelante a los niños.

Francisco Javier Vila, de la colonia La Laguna de Chiconautla, cuyo hijo asiste a la escuela Sor Juana Inés de la Cruz y pasó a segundo grado de primaria, destacó que es un buen apoyo por los gastos que tienen como padres de familia y le dio las gracias a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros.

Las autoridades informaron que sigue abierto el registro del programa en su segunda etapa, con lo que más alumnos de primaria recibirán los 400 pesos del gobierno de Ecatepec para la compra de zapatos escolares.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr