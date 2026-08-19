A pocos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, muchos alumnos de nivel básico que estudian en escuelas públicas, podrán registrarse a los distintos Programas del Bienestar que otorga apoyo educativo para aliviar el gasto familiar durante el regreso a clases.

Ante las confusiones de los padres de familia por los distintos programas impulsados por el gobierno, a continuación te diremos cómo diferenciar cada beca y a que nivel educativo va dirigido.

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Apoyo para útiles escolares. Foto: Especial

3 Programas del Bienestar que otorgan apoyo educativo

Cada programa tiene sus propios requisitos y proceso de registro, además de seguir su calendario con fechas clave.

UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES (CDMX)

Es un programa del Gobierno de la Ciudad de México, operado por el Fideicomiso Bienestar Educativo que otorga un apoyo económico anual para la compra de uniformes y útiles escolares.

¿A quiénes apoya?

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El apoyo forma parte de los beneficios de Mi Beca para Empezar, por lo que es otorgado a alumnos de Preescolar y Secundaria.

El depósito se realiza en la Tarjeta del Bienestar del mismo programa y para el nivel secundaria, la dispersión de la tarjeta de útiles escolares se realizará durante el transcurso de agosto únicamente para quienes se registraron antes del 30 de junio.

BECA RITA CETINA PARA UNIFORMES Y ÚTILES (Nacional)

El programa cuenta con cobertura nacional y lo otorga el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. El apoyo se da de manera anual a los estudiantes.

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¿A quiénes apoya?

El apoyo va dirigido a estudiantes de Primarias Públicas de todo el país y se deposita de forma escalonada a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

BECA UNIVERSAL RITA CETINA

Es un apoyo bimestral de cobertura nacional con el que cuentan los estudiantes de nivel secundaria.

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¿A quiénes apoya?

Estudiantes de secundaria pública y se dispersa por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar según la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

🎒✏️💳 Mi Beca para Empezar, Uniformes y Útiles Escolares, primaria, secundaria, Beca Rita Cetina… 😵‍💫

¿No te queda claro cuál beca le corresponde a tus hij@s? 😅 ¡No te preocupes!



‼️Aquí te lo explicamos‼️

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/J2ezbQC580 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 18, 2026

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