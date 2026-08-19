En la temporada 2025-26, aún bajo el mando del brasileño André Jardine, las Águilas del América fueron el único equipo en toda la Liga MX sin debutar a algún elemento de sus fuerzas básicas.

En la laureada época del tricampeonato, los canteranos azulcrema tuvieron nulo o mínimo protagonismo y cumplir con la Regla de Menores del balompié nacional siempre fue una tarea secundaria.

Es cierto que cumplían con ese requisito, pero casi siempre era hasta las últimas jornadas del campeonato y solamente para no ser sancionados, porque esa no era una prioridad para las Águilas.

Hoy, el panorama ha cambiado en Coapa. Con el uruguayo Guillermo Almada en el banquillo, al frente de un equipo con contadas figuras y pocos refuerzos, los juveniles han cobrado mayor relevancia.

En apenas cuatro jornadas del Apertura 2026, son el segundo equipo que más minutos (686) acumula a la Regla de Menores, sólo debajo de los Xolos de Tijuana (736), que cuentan con Gilberto Mora, la gran estrella juvenil mexicana.

En lo que va del presente certamen en la Liga MX, Almada ya hizo dos debuts: El delantero Alejandro Cárdenas, quien ya también anotó gol en Primera División, y el volante defensivo brasileño de 19 años de edad, Ícaro da Conceiçao.

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Asimismo, son seis los elementos que suman minutos a la Regla: Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez, Diego Arriaga, Patricio Salas, Franco Rossano y Cárdenas; Ícaro, al no ser mexicano, no aporta.

Tan sólo en el más reciente duelo, frente al Atlético de San Luis, el técnico charrúa alineó a siete canteranos del América, algo casi imposible en un equipo que normalmente está plagado de estrellas extranjeras y nacionales, pero con poco aporte del nuevo talento.

El portero Fernando Tapia, además de los defensores Emilio Lara y Ramón Juárez, fueron otros elementos con participación el domingo en el Estadio Banorte, partido en el que el juvenil Arriaga se estrenó como goleador en la Liga MX.

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El camino aún es largo en el Apertura 2026; sin embargo, la inercia indica que los juveniles tendrán protagonismo bajo el mando de Almada. Por ahora, son líderes después de cuatro jornadas y tienen a las Águilas en los cuartos de final en la Leagues Cup.

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