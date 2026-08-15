El colectivo Lirios Buscadores Izcalli, del Estado de México, acusó que elementos de la Policía Municipal intentaron ingresar al domicilio de Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga, un joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025.

Por medio de redes sociales, el colectivo buscador detalló que el viernes 14 de agosto de 2026, los policías pretendían ingresar al domicilio de la activista entre las 20:00 y las 20:30 horas, aún cuando Karla Lechuga no se encontraba en el interior.

De acuerdo con lo informado por la familia y vecinos, los efectivos de seguridad buscaban realizar una revisión y tomar fotografías, por lo que vecinos intervinieron y evitaron el ingreso al inmueble.

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Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga, un joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025 (14/08/2026). Foto: Especial

En su cuenta de Facebook, Lirios Buscadores Izcalli sostuvo que los agentes, quienes se trasladaban en una patrulla con las placas "ME-093A6" y el Número de unidad "S8801", no presentaron una orden judicial ni proporcionaron una justificación clara que acreditara el motivo de la revisión o toma de fotografías, una situación que calificaron de "extrema gravedad".

"Consideramos estos hechos de extrema gravedad, particularmente por tratarse del domicilio de una madre buscadora que desde hace meses exige la localización con vida de su hijo", escribió el colectivo.

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En respuesta, el colectivo buscador exigió esclarecer quién ordenó el operativo, cuál fue el objetivo y bajo qué fundamento pretendían ingresar y fotografiar el domicilio, así como exigieron garantías de seguridad e integridad de Karla Lechuga, su familia y las personas que acompañan su proceso de búsqueda.

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"Las familias buscadoras no deben ser objeto de intimidación, vigilancia ni hostigamiento. El Estado tiene la obligación de protegerlas, no de generar condiciones de temor e incertidumbre", subrayó.

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Asimismo, también solicitaron la intervención de los organismos de derechos humanos y de las autoridades para documentar e investigar los hechos.

Por su parte, la ONG CDH Zeferino Ladrillero hizo un llamado para esclarecer lo que calificó como el "mal actuar de la policía municipal" y se mostró pendiente del "acto de represión" contra la madre buscadora y su familia.

Cabe destacar que Karla Lechuga ha mantenido la búsqueda de su hijo desde hace casi un año, cuando el joven de 19 años fue visto por última vez por cámaras de empresas privadas que lo captaron caminando sobre la banqueta a un costado de los carriles laterales de la autopista México-Querétaro.

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