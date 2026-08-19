Luego de que el secretario de gobierno de Tabasco, José Ramiro López Beltrán declaró que las autoridades de Estados Unidos “quieren al grande”, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente cancelación de la visa a Andy López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse.

“No voy a hablar, ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como tres veces aquí en la mañanera”, expresó la mandataria federal este miércoles 19 de agosto.

Durante su conferencia diaria, se le cuestionó si la cancelación de visa de López Beltrán por parte de autoridades estadounidenses tiene de fondo afectar al expresidente López Obrador, a lo que reiteró que ya ha declarado que es un asunto político y electoral.

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-“¿Tema cerrado para la presidenta?”, se le preguntó.

-”Sí, ya di mi opinión, voy a repetir lo mismo de ayer”, contestó Sheinbaum Pardo.

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El sábado pasado, José Ramiro López Obrador, aseguró que la cancelación de la visa estadounidense a Andy López Beltrán tiene como objetivo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no a su sobrino.

En entrevista con medios locales, el funcionario declaró que “al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos”. Aseguró que se trata de un asunto político por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

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El hermano de AMLO dijo que el retiro de visas tiene como propósito hacer daño al prestigio de los agraviados y cuestionó por qué Estados Unidos no lo hizo con gobiernos anteriores.

“¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo?. Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque pues eran gobiernos, entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde los Estados Unidos”, aseveró el tabasqueño.

Dijo que si el gobierno estadounidense quiere una buena relación, “pues se tiene que dar en los marcos que la Presidenta lo ha dicho a través de la cooperación y no de la subordinación”.

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Ayer, Sheinbaum Pardo también aseguró que no existe una investigación en México contra Andrés Manuel López Beltrán, relacionada con el caso de huachicol fiscal, y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de determinar si existen elementos para iniciar una indagatoria.

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