Más de 40 producciones, entre largos y cortometrajes, demostrarán el poder femenino en el cine a partir de la próximo miércoles 26, al iniciar la 22 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión.

Los trabajos, la mayoría de 2025, proceden de países como Brasil, Colombia, Ecuador, EU, España, Francia y México.

De lado nacional arribarán la ficción "Adiós amor", de Indra Villaseñorr, así como los documentales "Llamarse Olimpia", de Indira Cato, ganador en el Festival de Cine de Guadalajara y "El viaje de Leo", de Ana Bárcenas.

Rossana Barros Palacios, presidenta de la Asociación, destaca que en total se recibieron 201 trabajos, un número inédito en las convocatorias.

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"Ha crecido mucho el cine hecho por mujeres y hay que mostrarlo, se tuvo que hacer una gran curaduría para lograr la programación. Va a haber tres funciones diarias", comenta.

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En el ámbito mexicano, Barros Palacios considera que la presencia femenina ha permeado en varias de las actividades del cine, lo que hace ver un buen futuro.

Las cifras oficiales en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano la respaldan. Si en el año pandémico hubo 19 realizadoras, durante el pasado se registraron 72; de 43 productoras la cifra se elevó a 154; en el rubro de guionistas la relación es de 24 a 90 y en cinefotógrafas, de 20 a 48.

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Durante el 2025, cerca de 7 mil mujeres participaron en actividades de producción, representando el 38% de los puestos totales ocupados.

"Cuando empecé en esto de vez en cuando veía a una directora de fotografía por ejemplo, ahora ya es más común. Siento que hay mucho interés en el trabajo de mujeres, en Morelia (festival, donde es coordinadora de invitados) las películas de ellas llegan por su trabajo, no por cuota, nunca se ha hecho eso", subraya.

La 22 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión iniciará con la proyección, en Cineteca Nacional, de la película argentina "Muña muña" de Paula Morel Kristof.

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Además de Cineteca se tendrán como sedes a la Casa del Cine, la Sala Monsiváis de la UNAM, el SAE Institute y Cinemanía.

En actividades paralelas habrá talleres y charlas gratuitas como "La historia documental a través de la óptica femenina", impartida por la realizadora Maricarmen de Lara y "Políticas de sana convivencia y respeto para las mujeres en la producción", con la coordinadora de escenas íntimas, Sandra Carbonell.

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También se presentará el libro "Vestuario 1931-1981, 50 años de creación de creación en el cine mexicano"

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