Espectáculos | 19-08-26 | 11:42 |

Más de , entre y, demostrarán el poder femenino en el a partir de la próximo miércoles 26, al iniciar la

Los trabajos, la mayoría de 2025, proceden de países como Brasil, Colombia, Ecuador, EU, España, Francia y México

De lado nacional arribarán la ficción "Adiós amor", de Indra Villaseñorr, así como los documentales "", de Indira Cato, ganador en el Festival de Cine de Guadalajara y "El viaje de Leo", de Ana Bárcenas. 

, presidenta de la Asociación, destaca que en total se recibieron 201 trabajos, un número inédito en las convocatorias. 

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" y hay que mostrarlo, se tuvo que hacer una gran curaduría para lograr la programación. Va a haber tres funciones diarias", comenta. 

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En el ámbito mexicano, Barros Palacios considera que la presencia femenina ha permeado en varias de las actividades del cine, lo que hace ver un buen futuro. 

Las cifras oficiales en el la respaldan. Si en el año pandémico hubo 19 realizadoras, durante el pasado se registraron 72; de 43 productoras la cifra se elevó a  154; en el rubro de guionistas la relación es de  24 a 90 y en cinefotógrafas, de 20 a 48.  

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Durante el 2025, cerca de 7 mil mujeres participaron en actividades de producción, representando el 38% de los puestos totales ocupados. 

"Cuando empecé en esto de vez en cuando veía a una directora de fotografía por ejemplo, ahora ya es más común. Siento que hay mucho interés en el trabajo de mujeres, en Morelia (festival, donde es coordinadora de invitados) las películas de ellas llegan por su trabajo, no por cuota, nunca se ha hecho eso", subraya. 

La 22 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión iniciará con la proyección, en , de la película argentina "Muña muña" de Paula Morel Kristof. 

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Además de Cineteca se tendrán como sedes a la Casa del Cine, la Sala Monsiváis de la UNAM, el SAE Institute y Cinemanía

En actividades paralelas como "La historia documental a través de la óptica femenina", impartida por la realizadora Maricarmen de Lara y "Políticas de sana convivencia y respeto para las mujeres en la producción", con la coordinadora de escenas íntimas, Sandra Carbonell

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También se presentará el libro ""

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melc

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