Una combinación entre el “Doctor Emmett Brown”, de Volver al futuro, y el “Doctor Chun-Ga”, de Andrés Bustamente, es el nuevo personaje que Daniel Sosa interpreta en cine.

El comediante prestó su voz para la cinta animada Gungo y los juegos cavernícolas, historia de los hermanos Riva Palacio, creadores de Huevocartoon, que llega a cines en septiembre.

La historia sigue a un joven cavernícola quien, tras ser traicionado y expulsado de su tribu, descubre su potencial para competir en los difíciles y peligrosos juegos cavernícolas que le permitan recuperar su lugar.

“Se llama Aysitú y es un científico loco que ayuda a estos weyes a entrar a la aldea otra vez; según él no lo desterraron, sino que él se desterró, siendo una mezcla entre los doctores Brown y Chun Ga”, adelanta Sosa del filme.

“Ya antes hice doblaje en La cabra, al lado de Erika Buenfil, y es otra cosa. Estar en ese mundo es maravilloso, voy a hacer lo que me pidan estos maestros de los Riva Palacio”.

Gungo y los juegos cavernícolas es la primera película de Huevocartoon en la que el lipsick (movimiento de los labios) fue hecho en inglés, con actores de doblaje de EU.

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La animación es en 3D con algunos fragmentos en 2D, a fin de marcar algunas escenas. En el doblaje al español se encuentran Ricky Limón como el protagonista, Silvia Navarro como la mamá, y Joaquín Cosío es el malvado tío que se quiere apropiar de todo.

A Sosa se le puede ver actualmente en cines protagonizando Loco México mágico, cinta de comedia en la que interpreta a un director de cine que debe hacer una película y Silverio Palacios el presidente municipal del lugar.

Y fue de Silverio Palacios de quien recibió una gran lección profesional.

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“Hay una escena donde su personaje le pega al mío. Durante el rodaje fue buena onda, pero se puso mamón y yo no entendía. Y bueno, hacemos la escena, me comienza a hacer cosas y me paga. Al término se acerqué y me dijo riendo: ‘Ahora sí estás actuando’”.

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