La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 18 de agosto se tiene previsto una concentración de jueces y magistrados en retiro a partir de la 7:30 horas. Saldrán del Organo de Administración Judicial, en avenida Revolución, rumbo al Tribunal de Disciplina Judicial, en avenida Insurgentes. Exigen indemnizaciones y pensiones complementarias a la que tienen derecho según el articulo décimo transitorio de la Reforma Judicial.

Aspirantes seleccionados a una licenciatura de la UNAM se manifestarán a las 8:30 horas en el Palacio de los Deportes, para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura correspondiente al proceso 2026, realizado en línea y rechazan la aplicación de un examen de control.

Comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México se reunirán a las 9 horas en el Colegio de San Ildefonso, en el marco de la consulta a la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indigenas y Afromexicanos, realizarán una asamblea para la revisión de los libros 2, 4 y 5 de la misma.

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Trabajadores de la revista Mi Valedor se concentrarán a las 10 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para realizar el Foro "Sin techo con derechos 2026", espacio de encuentro, reflexión y diálogo para visibilizar las múltiples realidades que atraviesan las personas que viven en situación de calle; así como para analizar algunos de los principales desafíos relacionados con la exclusión social, los derechos humanos y las políticas públicas.

El grupo Protesta Diferente Palexico se manifestará al mediodía, en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), en contra de la desaparición forzada, amenazas, persecución y asesinato de periodistas y activistas en México: así como en defensa de los derechos humanos de todos ellos.

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El Movimiento Plural de Maquineros estarán a las 15 horas en la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, para exigir el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales: asimismo demandan la devolución de las máguinas tragamonedas confiscadas por las autoridades y el respeto a su derecho al trabajo sin ser criminalizados.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

LL