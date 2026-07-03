El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) lanza la convocatoria para su primera Bienal Internacional de Caricatura. Hasta el 7 de septiembre, caricaturistas, ilustradores y creadores gráficos de todo el mundo podrán aplicar a este certamen que premiará al primer lugar con mil euros y 500 euros al segundo, gracias al auspicio del Fondo Cultural Franco-Alemán.

Para el Centro Cultural, la decisión de crear esta bienal surge por su propia vocación.

“El CCUT tiene esta vocación por los derechos humanos, las democracias, movimientos sociales… un poco de lo que no se habla en casi ningún lado, nosotros hablamos de ello. Tenemos una colección muy importante de caricatura política, con 20 mil cartones originales”, explica Alesha Mercado, subdirectora académica del CCUT.

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Con este nuevo certamen, Mercado explica que el Centro busca incrementar su colección de cartón político “porque entendemos la importancia de ser un sitio de memoria, porque ahí se van documentando los hechos . La caricatura es un documento, donde también converge lo artístico”.

Para su debut, la Bienal estableció como tema: Nuevo orden mundial. “¿De qué otra cosa podríamos hablar?”, dice Mercado cuando se le pregunta por qué se eligió ese tema para la primera edición. “Amanecimos en un 2026 donde realmente estamos viendo un nuevo orden mundial, cero respeto a las normas internacionales, un declive impresionante de los organismos que nos regulan, entonces creemos necesarísimo hablar de eso”, añade.

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La convocatoria está dirigida para todo aquel caricaturista mayor de 18 años. Las únicas condiciones que se han establecido en la convocatoria es que el cartón debió haberse publicado ya en algún medio de comunicación, incluyendo digital, en el periodo del 1 de enero al 7 de septiembre de este año; la otra es que no se aceptarán trabajos en los que se haya usado Inteligencia Artificial, no porque la bienal esté en contra de esta herramienta, sino porque “estamos muy en pañales, todavía no sabemos cómo manejar eso”, comenta Mercado.

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Los dos ganadores se anunciarán el 24 de septiembre, cuando se inaugure la exposición del certamen, con las 110 obras que seleccionará el jurado.

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La Bienal se organiza junto a CartónClub, una asociación de caricaturistas de América Latina, y con apoyo de la Embajada de Francia, la Embajada de Alemania y del Goethe-Institut Mexiko.

Para consultar la convocatoria completa de la bienal visite el sitio web: https://bienaldecaricatura.com/#convocatoria.

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