En el programa de la edición número 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) destacan artistas como el legendario Mike Patton, que presentará su álbum Mondo Cane en la inauguración, la Camerata de Salzburgo, María Dueñas, Tamara Cubas, la Dabeull Live Band (que estuvo en el Coachella), Grupo Niche, homenajes a María Grever y José Alfredo Jiménez y la instalación inmersiva de realidad aumentada Noire —producción del colectivo Novaya, ganadora del Premio a la Mejor Obra Inmersiva en el 77 Festival de Cannes.

Además, el FIC, cuyo invitado internacional es Francia, que cumple 200 años de relaciones bilaterales con México, renueva su modelo: se llevará a cabo días antes que en las fechas de costumbre (3 al 18 de octubre para este año) y dejará de tener un sólo invitado nacional al convocar a 20 entidades federativas.

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“Todos los demás estados quieren venir y no te vas a esperar 23 años, 32 años para ver si toca. Entonces, nos parecía que ese cambio de modelo ya era urgente, que habla también de una vocación nacional amplia, que hablamos con los secretarios de cultura donde también no se sentían integrados y a lo mejor no tienes la gran inversión para ser un estado invitado. Aquí la idea es que también se vea la diversidad del país”, afirmó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza a medios de comunicación tras el anuncio oficial de la programación.

Entre los 20 estados participantes destacan: Sinaloa (Safa Ensamble de Percusiones), Nuevo León (Renee), Oaxaca (Natalia Cruz), Yucatán (Orquesta Típica Yukalpetén) y Ciudad de México (Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman).

El INBAL presentará algunas de sus producciones recientes de mayor calidad: la Tosca, de Giacomo Puccini, con la Compañía Nacional de Ópera, y Misantropías, de Héctor Mendoza, con la Compañía Nacional de Teatro. La Coordinación Nacional de Música y Ópera estrenará cinco comisiones. En el programa internacional participarán 29 países.

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Sobre el hecho de que la programación tenga 16 días, Curiel explicó que para Turismo en Guanajuato era importante ajustar y que “no se trata sólo de ensanchar por ensanchar, hay que tener una pertinencia”.

También señala que el presupuesto de Programación creció: “Puntualmente pasó de 30 a 55 millones este año porque tiene que circular también en otros estados. No podemos tener sólo un epicentro o sólo la Ciudad de México, sino que se expanda una programación de esa calidad tanto nacional como internacional. Parte de eso es que este año los circuitos trascienden muchísimo”. Añadió que, “en general, ha habido un aumento de alrededor del veintitantos por ciento en todos los apoyos a la creación (...) Y eso es en las diversas convocatorias, que son casi 300. Esos son alrededor de 500 mdp más de apoyos a la creación”.

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