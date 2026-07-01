Cuando apenas tenía cuatro años, Alexis Hernández Peña jugaba con una cámara análoga a grabar todo lo que veía para dirigir minipelículas desde su óptica de niño. Ahora, con 28 años cumplidos, el joven originario de Iztapalapa fue galardonado con el premio a Mejor Filme Latino/Hispano en el World Film Festival in Cannes con “Delirio”, un thriller psicológico sobre enfermedades mentales como la esquizofrenia.

“Los mexicanos tenemos mucho que dar al mundo. Tenemos mucho talento de sobra para brillar en todos los escenarios internacionales. Es un gran orgullo representar a México, a las personas que se sienten identificadas conmigo y a las personas que creyeron en mí”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Egresado del CCH Oriente, Alexis ya suma una gama amplia de reconocimientos internacionales. En India, fue seleccionado como Mejor Estudiante de Cine en el Travancore International Film Awards; en Inglaterra recibió el Premio del Público en el Lift Off Global Network; así como menciones honoríficas en Grecia y Chile.

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Apasionado por el séptimo arte, el cineasta afirma sentirse muy orgulloso de sí mismo por este triunfo “en el país donde nació el cine hace 130 años” con los Lumière y confiesa que, en algún momento, dudó sobre la posibilidad de hacerse de este galardón:

“No pensé que fuéramos a ganar, porque es uno de los festivales más importantes del mundo. No es que haya desconfiado de mi trabajo, sino que llegué a ver lo que presentaron otros nominados en las finales y eran cosas muy padres”, menciona.

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El World Film Festival in Cannes “Remember the Future” organiza una competencia mensual y anual de todos los géneros para cineastas internacionales, dedicada a largometrajes y cortometrajes de realizadores independientes. El jurado está conformado por siete miembros procedentes de las industrias fílmicas y musicales, así como de otros ámbitos artísticos y culturales, quienes premian a las mejores producciones mediante proyecciones privadas.

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"Delirio" obtuvo Mejor Filme Latino/Hispano en el World Film Festival in Cannes. Foto: Cortesía

El cortometraje que nació de “una experiencia paranormal”

“Delirio” es un cortometraje filmado en Ciudad de México, Nayarit y Yucatán, protagonizado por Dayane Romo, Luz Chamorro, Rogelio Hernández y Evolet Deloiza. Para su realización, Alexis se inspiró en lo que define como “una experiencia paranormal”.

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“En Nayarit, en la casa de mis abuelitos, tuve una experiencia paranormal, en donde alguna entidad no física trató de comunicarse por medio de acciones como mover cosas [...] Cuando le platicaba a mis papás lo que viví ese día, ellos me decían que a lo mejor me lo imaginé”, recuerda.

A raíz de este hecho, realizó una investigación documental sobre la esquizofrenia y su relación con lo paranormal, para explorar estos pasajes a través de su cinematografía.

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“¿Qué tal si esas personas tienen un don para percibir realidades alternas u otras dimensiones? Así nació “Delirio”, con esta experiencia paranormal y conmigo al querer retratar cómo se siente una persona decaída, cómo se siente una persona no comprendida”, detalla.

Alexis Hernández comparte que él mismo ha sufrido crisis de ansiedad y depresión, motivo por el que busca en sus historias tocar temáticas sociales y personales, como la propia salud mental.

“Además, el hecho de conjuntar estas tres hermosísimas partes de México en una sola historia fue algo mágico, y eso se pudo transmitir en el cortometraje”, expresa en relación a las tres locaciones donde grabó, en lo que describe como “paisajes que parecen el mismo paraíso”.

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“En particular, estoy muy agradecido con Amado Nervo El Conde, Nayarit, de donde es mi mamá, de donde afortunadamente es el amor de mi vida, Valeria, que me ha apoyado mucho, junto con mi familia. Gracias a ellos he seguido adelante”, añade.

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Alexis Hernández Peña, director de cine independiente y fundador de la productora Besia Films. Foto: Cortesía

El llamado a seguir soñando

El cineasta abraza con cariño el recuerdo de su infancia, de aquel pequeño que jugaba a ser director desde la calidez del hogar y la inocencia.

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“Yo le diría a ese niño que fui que nunca deje de soñar, que pase lo que pase no se deje caer y que el seguir soñando es lo que nos va a llevar a ser felices, porque yo me siento feliz con mi vida por poder hacer lo que más amo, lo que más me apasiona: el cine”, resalta.

Alexis Hernández Peña celebra que a través de sus cortometrajes ha logrado “tocar corazones” y hace un llamado a que las personas se aferren a sus metas, “que hagan lo que les guste”.

“Si haces lo que te apasiona, la vida es mucho más llevadera, la vida se disfruta mucho y uno lo hace de todo corazón”, concluye.

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Alexis Hernández Peña, director de cine independiente y fundador de la productora Besia Films. Foto: Cortesía

Puedes ver “Delirio” a continuación:

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