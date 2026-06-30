El historiador Enrique Krauze, los escritores Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, la compositora Gabriela Ortiz, el crítico literario Christopher Domínguez Michael, el historiador Javier Garciadiego, el arquitecto Felipe Leal y el jurista José Ramón Cossío integran la delegación con la que El Colegio Nacional será el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que se llevará a cabo del 10 al 18 de octubre próximos, teniendo como eje principal la apuesta por un conocimiento abierto y compartido.

Al presentar el programa, Henoc de Santiago, presidente de la Feria, afirmó que las dos instituciones comparten una misma convicción: que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando dialoga con la sociedad, encuentra nuevos públicos y despierta nuevas preguntas. Y anunció que este año la FIL crecerá 12%, lo que permitirá ampliar sus espacios, su programación y las experiencias dirigidas a públicos más diversos.

Judith Ruiz-Godoy Rivera, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey, señaló que El Colegio Nacional y la Feria comparten la certeza de que el conocimiento se enriquece cuando deja de ser patrimonio de unos cuantos y se abre a toda la sociedad. Dijo que la IA, el cambio climático, la salud, la democracia, la desigualdad y la educación exigen que la ciencia dialogue con las humanidades, que la tecnología converse con la ética y que la innovación nunca pierda de vista la dignidad humana.

Claudio Lomnitz, presidente en turno de El Colegio Nacional, afirmó: “Vivimos un momento en el que estamos cerrando nuestros horizontes mentales, casi por impulso, independientemente de lo que realmente exige la situación. Y lo que la situación demanda es creación, invención, lectura y discusión. Que la FILMTY esté apostando por ello y, además, triunfando en ese empeño, es algo que debemos valorar”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.