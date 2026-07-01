El Museo de Arte Moderno salda una deuda pendiente que tenía con la artista Marysole Wörner Baz (Ciudad de México, 1936 - Tepotzotlán, 2014) al dedicarle una exposición individual, como se le prometió en la década de los 90. Ahora, en el marco del que habría sido su cumpleaños 90, el recinto presenta Residencias marginales, una revisión compuesta por 60 obras, entre ellas, acuarelas inéditas, que dan una lectura sobre la vida de la creadora.

Wörner Baz fue una artista autodidacta, aunque lo creativo es un asunto de familia, pues fue sobrina de Emilio y Benhur Baz Viaud y hermana del arquitecto y pintor Juan Wörner Baz —y sobrina del político Gustavo Baz. Incluso el curador Carlos Segoviano recuerda que en sus años de estudio sobre la obra de Emilio Baz Viaud, ella le decía “pero también escribe de mí o hazme una exposición”.

El curador explica que la muestra la pensó dividida en un lado A y un lado B. En la primera parte se abordan sus primeras obras, donde la figura humana está ausente y pinta escenas de lluvias, con melancolía y nostalgia. El punto de inflexión son sus obras sombrías, con personajes anónimos y sórdidos, con pinturas como El asilo, El abrazo y La niña pobre y su muñeca. Estas pinturas son su trabajo más conocido y pertenecen al periodo de la vida de Wörner Baz en el que padecía alcoholismo, enfermedad que una ocasión la llevó a quedarse dormida sobre unas vías del tren y casi ser arrollada.

Algunas de sus obras tienen personajes anónimos y sórdidos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Ese suceso fue el que le hizo cambiar de estilo de vida y crear una serie de esculturas con clavos de durmiente, que se usan en la construcción de vías de ferrocarril. Después comienza el lado B , con una serie de pinturas abstractas y paisajes llenos de color, que representan la última etapa de su vida, una más luminosa, en Tepotzotlán.

La muestra es parte del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, pues Wörner Baz tuvo una activa participación en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Con material de archivo se documenta la presencia de la artista en la Semana Lésbico-Gay.

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