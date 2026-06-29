Metrópoli | 29-06-26 | 17:01 | Actualizada | 29-06-26 | 17:01 |

Un hombre de 38 años fue asesinado a balazos este lunes tras una agresión directa ocurrida sobre , en la colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa. Durante el ataque, una mujer de 58 años también resultó lesionada por un impacto de bala.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:17 horas, a la altura de una sucursal de Little Caesars, ubicada en el cruce de Avenida Tláhuac e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió un disparo en el pecho y perdió la vida en el lugar.

Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Testigos señalaron que el agresor escapó a bordo de una motocicleta negra. Vestía sudadera morada, casco negro, cubrebocas y lentes oscuros.

Durante la agresión, una mujer de 58 años fue alcanzada por una de las detonaciones, sufriendo una en el muslo izquierdo con compromiso vascular. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al Hospital General de Zona 47 del IMSS para recibir atención médica.

Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes para el e inició las investigaciones para identificar y localizar al responsable.

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Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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