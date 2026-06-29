Un hombre de 38 años fue asesinado a balazos este lunes tras una agresión directa ocurrida sobre avenida Tláhuac, en la colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa. Durante el ataque, una mujer de 58 años también resultó lesionada por un impacto de bala.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:17 horas, a la altura de una sucursal de Little Caesars, ubicada en el cruce de Avenida Tláhuac e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió un disparo en el pecho y perdió la vida en el lugar.

Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Lee también Indígenas bloquean vialidad en San Antonio Abad; exigen espacios de venta y vivienda

Testigos señalaron que el agresor escapó a bordo de una motocicleta negra. Vestía sudadera morada, casco negro, cubrebocas y lentes oscuros.

Durante la agresión, una mujer de 58 años fue alcanzada por una de las detonaciones, sufriendo una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con compromiso vascular. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al Hospital General de Zona 47 del IMSS para recibir atención médica.

Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para identificar y localizar al responsable.

[Publicidad]

Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

dmrr/rmlgv