[Publicidad]
Un hombre de 38 años fue asesinado a balazos este lunes tras una agresión directa ocurrida sobre avenida Tláhuac, en la colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa. Durante el ataque, una mujer de 58 años también resultó lesionada por un impacto de bala.
Los hechos se registraron alrededor de las 12:17 horas, a la altura de una sucursal de Little Caesars, ubicada en el cruce de Avenida Tláhuac e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió un disparo en el pecho y perdió la vida en el lugar.
Lee también Indígenas bloquean vialidad en San Antonio Abad; exigen espacios de venta y vivienda
Testigos señalaron que el agresor escapó a bordo de una motocicleta negra. Vestía sudadera morada, casco negro, cubrebocas y lentes oscuros.
Durante la agresión, una mujer de 58 años fue alcanzada por una de las detonaciones, sufriendo una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con compromiso vascular. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al Hospital General de Zona 47 del IMSS para recibir atención médica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para identificar y localizar al responsable.
[Publicidad]
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Mundo
Milei se reúne con Flávio Bolsonaro; respalda su aspiración presidencial en Brasil
Estados
UAT refuerza compromiso con la rendición de cuentas; acuerda colaboración con la ASF
Universal Deportes
Mundial 2026: Países Bajos vs Marruecos EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO
Metrópoli
Estado de México frena extorsiones; evita pérdidas por más de 30.6 millones de pesos
Al día
Explota paquete bomba en Mónaco dejando tres heridos, entre ellos un menor de edad
Al día
¡Tómalo en cuenta! Este martes se extenderá el horario de cierre en las líneas 1, 2 y 3 del metro
Fútbol
¡HISTÓRICO! Paraguay elimina a Alemania en cardiaca tanda de penales
Al día
Termina el conteo de votos en las elecciones del Perú: Keiko Fujimori gana los comicios