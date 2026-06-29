Alrededor de 30 integrantes del Frente en Resistencia Indígena realizan la tarde de este lunes un bloqueo sobre San Antonio Abad, a la altura de Cerrada Fray Servando, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización afecta la circulación en los carriles con dirección al norte, donde los manifestantes mantienen una expresión pública para exigir a las autoridades la asignación de espacios para la venta de sus artículos en la Plaza de la Información, además de solicitar vivienda digna.

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Indígenas bloquean vialidad en San Antonio Abad; exigen espacios de venta y vivienda. Foto: Juan Carlos Williams

De acuerdo con los organizadores, la protesta es encabezada por José Eduardo Casas.

La presencia de los manifestantes ha generado afectaciones viales en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas mientras continúan las negociaciones con las autoridades.

LL