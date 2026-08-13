La frase "el que perdona pierde" volvió a cobrar sentido para Cruz Azul. El equipo cementero dejó escapar varias oportunidades de gol durante un partido en el que parecía tener el control, pero la falta de contundencia terminó condenándolo.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui, vigente campeón de la Liga MX, no pudo trasladar su dominio al escenario internacional y cayó (2-1) ante Chicago Fire para quedar eliminado del torneo binacional, un golpe muy doloroso para su afición.

El duelo, que tuvo como uno de sus grandes atractivos la presencia de Robert Lewandowski frente a los celestes, fue intenso desde los primeros minutos. Ambos equipos generaron oportunidades de peligro y buscaron imponer condiciones en un partido que no dio tregua.

Tras un primer tiempo sin goles, la segunda mitad finalmente trajo las emociones que habían faltado en el marcador, y fue el Chicago Fire el equipo que logró golpear primero. El conjunto estadounidense aprovechó un desdoble a gran velocidad y encontró recompensa al minuto 67, cuando Puso Dithejane sacó un disparo de pierna derecha que venció a Kevin Mier.

El tanto en contra obligó a Cruz Azul a modificar su planteamiento y adelantar líneas en busca del empate. La Máquina se lanzó al frente, dejando espacios en defensa, pero encontró recompensa gracias a Nicolás Ibáñez, quien apareció al minuto 80 para igualar el marcador. En ese momento, la igualdad le otorgaba al conjunto cementero el boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una clasificación celeste, Chicago Fire encontró la última palabra. De nueva cuenta apareció Dithejane, quien aprovechó una desatención defensiva para firmar su doblete en tiempo de compensación. Su gol al minuto 93 silenció a Cruz Azul, sentenció la victoria del cuadro estadounidense y consumó la eliminación, un duro golpe para Joel Huiqui y sus dirigidos.