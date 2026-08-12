Cruz Azul está a un triunfo de cerrar una fase de grupos perfecta en la Leagues Cup 2026. La Máquina suma seis puntos y ahora tendrá enfrente al Chicago Fire, que llega con la misma cosecha. El liderato del Grupo A estará en juego en el SeatGeek Stadium, donde los cementeros buscarán el nueve de nueve puntos.

El cuadro celeste llega con dos victorias, aunque su futbol todavía está lejos de ser espectacular. Eso sí, el equipo de Joel Huiqui aprendió a sacar resultados en partidos complicados, algo que antes se le escapaba. Ahora el técnico quiere dar un paso más y tiene claro el objetivo: “ser el primer equipo mexicano en ganar los tres partidos en la fase de grupos”.

El reto también pasa por las piernas. Cruz Azul disputará su tercer partido en siete días y ha tenido poco tiempo para recuperar a sus futbolistas. A eso se sumaron traslados pesados y hasta problemas con el vuelo rumbo a Chicago. Huiqui no ocultó las dificultades, pero tampoco piensa utilizarlas como pretexto.

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“Sí es complejo, la realidad es que la logística para el equipo mexicano es una realidad”, reconoció el entrenador, que nada cambia pese al calendario ni a los kilómetros recorridos. Sin embargo, de inmediato marcó la postura del vestidor: “no es una excusa para poder intentar demostrar la mejor versión que debemos demostrar siempre”.

Chicago Fire tampoco llega a especular. El conjunto de Gregg Berhalter necesita el triunfo para asegurar su lugar y cuenta con Robert Lewandowski como su gran referencia ofensiva. Huiqui espera un choque exigente: “Vislumbramos un partido igual que los anteriores, complejo, un partido en el que tenemos que estar cien por ciento concentrados en todas las fases y momentos”.

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La Máquina deberá controlar al delantero polaco, cerrar los espacios por las bandas y, al mismo tiempo, administrar el desgaste de una plantilla con poco margen para rotaciones. Huiqui sabe que el boleto importa, pero también el mensaje que puede mandar Cruz Azul. El técnico lo resumió así: “nuestra intención siempre ha sido demostrar el equipo que hemos generado y que hemos creado”.

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Agustín Palavecino vive esa exigencia desde otro lugar: la pelea diaria por un puesto. Para el mediocampista, nadie puede relajarse ante la cantidad de partidos. “Creo que se disfruta esa competencia, tener el grupo que tenemos. Somos una gran familia. Creo que la competencia es muy sana”, señaló, antes de remarcar que cada jugador debe estar listo cuando reciba la oportunidad.

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El argentino también tiene claro el peso de representar a Cruz Azul. “Creo que el vestir esta camiseta ya uno se lo imaginaba desde afuera, pero vivirlo desde adentro y en carne propia es realmente impresionante”, expresó. Y dejó una frase que resume la mentalidad con la que La Máquina encara el cierre de la fase: “Obviamente, se tiene que ganar en todos los partidos que se jueguen”.