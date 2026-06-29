Metrópoli | 29-06-26 | 13:48 | Actualizada | 29-06-26 | 13:48 |

Una explosión provocada por una aparente acumulación de gas LP se registró la mañana de este lunes en un domicilio ubicado sobre calle 6, entre las calles 19 y 20, en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa.

El estallido movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a varias personas que resultaron afectadas. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, tres personas presentaron lesiones leves y fueron atendidas en el sitio, mientras que otras sufrieron crisis nerviosa.

Sin embargo, información posterior de las autoridades capitalinas indicó que una persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, además de que otras cinco fueron valoradas por los servicios de emergencia.

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Las labores de atención se complicaron debido a que sobre la calle 19 se instala un tianguis, lo que dificultó el acceso de ambulancias y unidades de emergencia hasta el inmueble afectado.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras se realizaron las revisiones correspondientes para descartar riesgos adicionales y determinar las causas del incidente.

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