Una explosión provocada por una aparente acumulación de gas LP se registró la mañana de este lunes en un domicilio ubicado sobre calle 6, entre las calles 19 y 20, en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa.

El estallido movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a varias personas que resultaron afectadas. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, tres personas presentaron lesiones leves y fueron atendidas en el sitio, mientras que otras sufrieron crisis nerviosa.

Sin embargo, información posterior de las autoridades capitalinas indicó que una persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, además de que otras cinco fueron valoradas por los servicios de emergencia.

Lee también CDMX instalará casi 60 pantallas gratuitas para ver el partido México vs Ecuador; ¿dónde se van a ubicar?

Las labores de atención se complicaron debido a que sobre la calle 19 se instala un tianguis, lo que dificultó el acceso de ambulancias y unidades de emergencia hasta el inmueble afectado.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras se realizaron las revisiones correspondientes para descartar riesgos adicionales y determinar las causas del incidente.

[Publicidad]

LL