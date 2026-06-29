[Publicidad]
Una explosión provocada por una aparente acumulación de gas LP se registró la mañana de este lunes en un domicilio ubicado sobre calle 6, entre las calles 19 y 20, en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa.
El estallido movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a varias personas que resultaron afectadas. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, tres personas presentaron lesiones leves y fueron atendidas en el sitio, mientras que otras sufrieron crisis nerviosa.
Sin embargo, información posterior de las autoridades capitalinas indicó que una persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, además de que otras cinco fueron valoradas por los servicios de emergencia.
Lee también CDMX instalará casi 60 pantallas gratuitas para ver el partido México vs Ecuador; ¿dónde se van a ubicar?
Las labores de atención se complicaron debido a que sobre la calle 19 se instala un tianguis, lo que dificultó el acceso de ambulancias y unidades de emergencia hasta el inmueble afectado.
Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras se realizaron las revisiones correspondientes para descartar riesgos adicionales y determinar las causas del incidente.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Daveigh Chase, actriz de "El aro", murió a causa del SIDA; revela informe forense
Metrópoli
CDMX blinda Reforma por el partido México vs Ecuador; busca restringir salida de autos de estacionamientos por festejos
Metrópoli
Ley Seca acompañará el partido de México vs Ecuador en CDMX; conoce dónde se aplicará la restricción
Espectáculos
Gustavo Petro responde a Karol G, luego de que la cantante hiciera petición al presidente electo colombiano
Espectáculos
Pedrito Sola se queja de la actriz de Supergirl “Tiene dentadura horrible”
Fútbol
Brasil sufre, remonta a Japón y avanza a octavos, con golazo de Martinelli
Viral
"¡Agarren picos y no fusiles!": El desesperado reclamo de venezolanos a policías y militares
Al día
¡Lamentable! Familias triquis de Oaxaca son desplazadas por la violencia