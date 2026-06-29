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Durante el partido México-Ecuador que se disputará este este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas aplicarán nuevamente la Ley Seca en la zona de Paseo de la Reforma y Centro Histórico, para evitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas que puedan derivar en algún riesgo para los aficionados, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.
Tras señalar que “sí funcionó el operativo” que se implementó la semana pasada con motivo del partido México-Chequia, el secretario adelantó que en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Invea, se fortalecerán los recorridos en vía pública, así como la revisión de establecimientos mercantiles en estos puntos.
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“Vamos a continuar con lo que se hizo en el último partido. Establecimientos mercantiles en la zona de Reforma y del Centro Histórico, después de las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente, no pueden vender bebida alcohólica para llevar. Sí funcionó el operativo, que se trata justamente de reducción, disminución de riesgos, contención; y vamos a fortalecer con la SSC, los recorridos en la zona para la no venta en vía pública de bebidas alcohólicas”, dijo.
Durante la aplicación de la restricción de venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, se observó que tanto aficionados como ambulantes y algunos negocios burlaron la disposición y vendían alcohol.
dmrr
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